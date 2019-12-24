華信、立榮第2波春節離島加班機熱門時段又完售　下周研議第3波

▲第二波離島春節加班機23日開放訂票，熱門時段金門、澎湖航班幾乎客滿。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空爆發停飛烏龍，自13日起停飛至今，民航局協調華信、立榮航空增開班機、放大機型，昨（23）日傍晚開賣金門、澎湖第二波春節加班機，目前華信、立榮春節熱門時段台灣出發自金門、澎湖航班幾乎客滿。民航局現在已請澎、金兩地縣府調查需求，下周將找航空公司再協調第三波加班機。

明年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖），分別在11月26日至28日起，開放正班機及第1波加班機訂位，馬祖部分目前大多航班仍有空位，但針對金門、澎湖航線疏運需求，昨天再度開賣第2波加班機。

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華信第2波加班機，澎湖航線加開56架次、金門60架次，目前初一台灣出發自金門、澎湖航班幾乎客滿，初三離島返台航班也同樣客滿。而立榮航空也是同樣情形，台灣出發金門、澎湖初一、二全滿，初三則是離島返台航班客滿。

▲遠航停飛，民航局協調華信、立榮航空增開班次。（圖／記者李毓康攝）

民航局指出，這次春節尖峰時段為1月22日至27日台灣出發往離島方向，1月27日至2月2日離島出發回台灣方向。因應旅客需求，第三波加班機今天開始由澎湖、金門兩地縣府各自調查需求，民航局下周將找航空公司協調，民眾可向地方政府辦理登記。

「時間對我們來說完全沒用！」