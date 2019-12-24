　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華信、立榮第2波春節離島加班機熱門時段又完售　下周研議第3波

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲立榮小金門媒體團-2天1夜。金門,金門機場,金門尚義機場,旅客,搭機。（圖／記者季相儒攝）

▲第二波離島春節加班機23日開放訂票，熱門時段金門、澎湖航班幾乎客滿。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空爆發停飛烏龍，自13日起停飛至今，民航局協調華信、立榮航空增開班機、放大機型，昨（23）日傍晚開賣金門、澎湖第二波春節加班機，目前華信、立榮春節熱門時段台灣出發自金門、澎湖航班幾乎客滿。民航局現在已請澎、金兩地縣府調查需求，下周將找航空公司再協調第三波加班機。

明年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖），分別在11月26日至28日起，開放正班機及第1波加班機訂位，馬祖部分目前大多航班仍有空位，但針對金門、澎湖航線疏運需求，昨天再度開賣第2波加班機。

請繼續往下閱讀...

華信第2波加班機，澎湖航線加開56架次、金門60架次，目前初一台灣出發自金門、澎湖航班幾乎客滿，初三離島返台航班也同樣客滿。而立榮航空也是同樣情形，台灣出發金門、澎湖初一、二全滿，初三則是離島返台航班客滿。

▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航停飛，民航局協調華信、立榮航空增開班次。（圖／記者李毓康攝）

民航局指出，這次春節尖峰時段為1月22日至27日台灣出發往離島方向，1月27日至2月2日離島出發回台灣方向。因應旅客需求，第三波加班機今天開始由澎湖、金門兩地縣府各自調查需求，民航局下周將找航空公司協調，民眾可向地方政府辦理登記。

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
「超胸」老闆娘煮麵狂抖　光頭保全看傻…口水狂流羞逃
泰國看人妖秀！小夫妻被拉住「Free~Free~」　結果虧慘
徐乃麟帥兒低調出道！深邃五官複製老爸　現場驚呼：事前都不知
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路易莎踢下星巴克！「489家門市」稱霸連鎖咖啡　星巴克年收110億賺最多

醫師很火！環團集結7大診所協會批環署：殘害中南部民眾健康30年

華信、立榮第2波春節離島加班機熱門時段又完售　下周研議第3波

「氣炸湯圓超好吃」！他興奮照做　開蓋見這幕傻眼...網笑瘋：一定是忘記吐沙

高鐵募款計畫元旦啟動！送愛到偏鄉「為遲緩兒提早治療」

拿破崙自封法皇的正本藏在國圖！神祕華人家族讓台灣成為西文古書重鎮

善糖開工飄蔗香　首次開放民眾觀禮百年「廍動」傳統

【桃園發光】中平商圈展新意　「老店新生」激活商圈能量

「飛機失事前乘客想什麼？」苦主曝恐怖下墜經驗　目睹歪著飛：只想罵髒話

泰國看人妖秀！小夫妻被拉住「Free~Free~」　標價40泰銖...一拍完虧慘了

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

路易莎踢下星巴克！「489家門市」稱霸連鎖咖啡　星巴克年收110億賺最多

醫師很火！環團集結7大診所協會批環署：殘害中南部民眾健康30年

華信、立榮第2波春節離島加班機熱門時段又完售　下周研議第3波

「氣炸湯圓超好吃」！他興奮照做　開蓋見這幕傻眼...網笑瘋：一定是忘記吐沙

高鐵募款計畫元旦啟動！送愛到偏鄉「為遲緩兒提早治療」

拿破崙自封法皇的正本藏在國圖！神祕華人家族讓台灣成為西文古書重鎮

善糖開工飄蔗香　首次開放民眾觀禮百年「廍動」傳統

【桃園發光】中平商圈展新意　「老店新生」激活商圈能量

「飛機失事前乘客想什麼？」苦主曝恐怖下墜經驗　目睹歪著飛：只想罵髒話

泰國看人妖秀！小夫妻被拉住「Free~Free~」　標價40泰銖...一拍完虧慘了

徵信業認真過頭！潛入女子住處偷裝2監視器1追蹤器　判刑5個月

軟Q、肉餡有筍丁！埔里50年肉圓老店　留點料+大骨湯更美味

單腿名模驚傳30歲骨癌病逝！　「14歲罹2癌症」2年後切腿保命…天后欽點她代言

城市青少棒／北市雙強擊退日韓　長安、大理內戰爭4強

路易莎踢下星巴克！「489家門市」稱霸連鎖咖啡　星巴克年收110億賺最多

高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：沒看過這麼不要臉的候選人

德州人也敢搶！3賊持槍闖民宅　遭屋主掏「散彈槍」當場擊斃

吳琪銘、蘇巧慧「台語講故事」傳承母語　捏陶碗推三鶯特產

連4屆奧運不缺席！　牙買加閃電出席東京主場館揭幕享受賽道

愛抽菸、喝酒小心！醫揭「口腔癌分期」超驚人　一張圖秒懂腫瘤往哪跑

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

生活熱門新聞

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

周四午後夏轉冬降8度！濕冷最低溫時間、跨年天氣曝

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

高鐵票根別丟！幸運兒可獲無限搭乘年票

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

小英大贏10倍　3086學生票選總統

一提親五星級婚宴全男方出！單親媽震驚

白湯圓驗出最毒防腐劑...真相是老闆娘睡過頭

Gogoro送保養被刮花　車主聽原因傻眼

完全偶像劇場景！輔大送學生聖誕大禮…

元旦「12大新制」懶人包！時薪↑158元啦

繞台北半圈！他騎30分鐘回家「開車廂」超糗

問出貨時間！賣家大暴走...妹子卑微道歉

11男女唱歌花1萬9　短裙妹「沒吃沒喝酒」被要求平分

更多熱門

相關新聞

兩岸春節加班機規劃出爐！12/31前敲定

兩岸春節加班機規劃出爐！12/31前敲定

2020年兩岸春節加班機出爐！民航局今（24）日表示，兩岸航空主管部門人員已確認明年春節加班機規劃，雙方同意春節加班機期間為109年1月11日至2月8日，雙方也規劃於12月31日前陸續核准航空公司的春節加班機申請。

遠航退票　信託專戶還未到動用時機

遠航退票　信託專戶還未到動用時機

民宿業者充當聖誕老公公　禮物竟是帶孩子「飛上天」

民宿業者充當聖誕老公公　禮物竟是帶孩子「飛上天」

台東27日歷史性試射火箭　空域申請文件曝光

台東27日歷史性試射火箭　空域申請文件曝光

遠航拚復飛補意見　民航局審酌中

遠航拚復飛補意見　民航局審酌中

關鍵字：

華信航空立榮航空春節離島加班機金門加班機澎湖加班機民航局

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

砸反骨成員雞蛋惹不爽！美麗妄娜：貴圈真噁

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面