　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台東27日歷史性「發射太空探測火箭」　空域申請文件曝光

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲台東神秘建築物證實為太空探測火箭試射場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東神秘建築物證實為太空探測火箭試射場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

台東達仁南田部落近期出現許多綠色建物，經證實基地是「晉陞太空科技公司」太空探測火箭試射場，並預計在27日發射首枚太空探測火箭。晉陞公司提交給民航局與空軍作戰指揮部等相關單位的空域申請文件也曝光。

▲▼晉陞太空科技空域申請文件曝光。（圖／取自交通部航港局）

▲晉陞太空科技空域申請文件曝光。（圖／取自交通部航港局）

晉陞公司得空域申請文件內容指出，預定試射時間108年12月27日與109年1月22日，規劃於台東外海執行探空火箭試射任務，依交通部民航局規定須先行協調貴部（空軍作戰指揮部）確認本案施放作業之時間及空域，未影響其他作業與訓練。文件內容中也詳細標註了空域5點框定範圍的經緯度，以及300公里的空域高度，空軍作戰指揮部的審查結果是「始得為之」。

另外一份文件對「海空實彈射擊報告單」，也指出射擊目的「國家太空中心多功能探空火箭實驗」，危險區域中心最小半徑10公里，最大彈道高度300公里，這份文件也分送給相關的國防、交通、海事、警察單位。

▲▼晉陞太空科技空域申請文件曝光。（圖／取自交通部航港局）

▲晉陞太空科技的實彈射擊報告單。（圖／取自交通部航港局）

科技部轄下的財團法人國家實驗研究院20日傍晚也發布2點聲明，第一，國家實驗研究院國家太空中心於2017年起，委託晉陞公司提供探空火箭的發射研究，以搭載學研界研發的科學儀器，進行高空的電離層相關實驗；不過國研院指出，目前這項計畫工作並非第三期太空長程發展計畫的範圍。

第二，晉陞公司是全世界少數導入混合動力的新創公司，目前正與世界重要機構合作，創造發射的機會。但國研院說明，晉陞公司在台東達仁所建造的發射基地，是晉陞依照營運發展所需自建的基礎設施，並非由太空中心支付的經費支應，因此發射基地的運作，也是由晉陞公司全權自主處理。

晉陞太空科技董事長陳彥升（原國家太空中心主任），曾任美國航空暨太空總署（NASA）科學家，2005年從美國被延攬返台，進入國家太空中心加入火箭研發團隊協助台灣發射衛星，目前擔任晉陞太空科技董事長，推動商用運載火箭研發，以台製推進系統將衛星送上太空。

陳彥升表示，首枚試射的火箭高10公尺寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里，預計在27日清晨6點發射升空，火箭發射是商業應用，也是朝向國際商業應用，絕對不會對南田當地造成破壞，更能帶動當地相關產業發展，如果部落村民接受，基地將會是公司常態試射場。但是試射計畫受到當地居民的反彈，所以27日的試射將暫緩。
 

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！

ET快訊
獨／韓國瑜發言人現身廈門！　喊話台商「讓台灣重返光榮」
14歲國中生「癱坐便池」噴血暴斃！警「意外死亡」結案…驗屍結
獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友：分手吧！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

台東27日歷史性「發射太空探測火箭」　空域申請文件曝光

討論防務照片曝光了！　前參謀總長李喜明會晤美政軍局官員

F-35戰機必備原料！美軍計畫儲備「稀土磁石」　方法是找別人幫忙儲備

台東超神秘建物不得了！太空火箭發射場　27日首發3噸飛200公里高

美智庫：山東艦恐威脅亞洲國家　中國最終會擁有15艘以上航母

美「甘迺迪號」首航1.6公里　進入為期30個月艤裝階段

美海軍用無人船打造長串「海上列車」　執行長期遠程任務

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

台東27日歷史性「發射太空探測火箭」　空域申請文件曝光

討論防務照片曝光了！　前參謀總長李喜明會晤美政軍局官員

F-35戰機必備原料！美軍計畫儲備「稀土磁石」　方法是找別人幫忙儲備

台東超神秘建物不得了！太空火箭發射場　27日首發3噸飛200公里高

美智庫：山東艦恐威脅亞洲國家　中國最終會擁有15艘以上航母

美「甘迺迪號」首航1.6公里　進入為期30個月艤裝階段

美海軍用無人船打造長串「海上列車」　執行長期遠程任務

幫男友打O槍「手指竟長菜花」！她苦等掉落...醫警告恐釀癌變

同場較勁意味濃厚　李永萍、賴品妤「先後到金龍市場拜票」

GD退伍後首度同框T.O.P！　粉絲激動「拜託快點回歸」

主子「永春喵喵拳」K.O.阿金！　「貓狗擂台」勝負秒分

陳致曉批民進黨讓台灣成為血汗之島　林俊憲輕蔑台南勞工與青年

獨／韓國瑜發言人現身廈門！　喊話台商「讓台灣重返光榮」

20萬隻才會有1隻！漁民捕獲罕見白海參　網逗趣留言：長得像蟹味棒

台東27日歷史性「發射太空探測火箭」　空域申請文件曝光

GO WILD獨家代理「國家地理」服飾　顛覆戶外新潮流

劉在錫遭指操弄FNC股價！　韓網「集體請願抗議」震怒：動了大神不能忍

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

軍武熱門新聞

台東太空探測火箭試射場27日首發

美智庫：中國最終造15艘以上航母

烏克蘭批准中國買下空軍「動力沙皇」

美甘迺迪號航行1.6公里　進入2年半艤裝階段

F-35戰機必備原料稀土磁石　美軍計畫儲備

美海軍造「海上列車」 執行遠程任務

新型翼神七無人機掛4枚導彈亮相

瑞士與美國談判把「F-5戰機」賣回去

前參謀總長李喜明會晤美政軍局官員

美軍9公尺砲管新型自走砲XM1299照片曝光

埃塞克斯號艙內淹大水　美軍連2月出包

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

漢翔與洛馬簽約　沙鹿建F-16亞太維修中心

韓國瑜隨扈好帥！根本特勤版吳彥祖

更多熱門

相關新聞

前參謀總長李喜明會晤美政軍局官員

前參謀總長李喜明會晤美政軍局官員

前參謀總長李喜明昨日與美國政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）會面，兩人談論台灣海峽安全及國防自主等議題，庫柏事後在推特上發出與2049團隊的合照。

F-35戰機必備原料稀土磁石　美軍計畫儲備

F-35戰機必備原料稀土磁石　美軍計畫儲備

商用乘客上太空計畫輪到波音上陣！　Starliner飛行器將升空

商用乘客上太空計畫輪到波音上陣！　Starliner飛行器將升空

衛少返鄉轟40分率火箭17分大逆轉

衛少返鄉轟40分率火箭17分大逆轉

台東太空探測火箭試射場27日首發

台東太空探測火箭試射場27日首發

關鍵字：

試射火箭火箭晉陞太空民航局空軍作戰指揮部軍武台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

謝和弦「身上刻兄弟名」助攻爆紅！下一步刺莉婭

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

路邊拉筋被偷拍「本尊是台劇女神」

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

更多

最夯影音

更多
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面