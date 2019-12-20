台東27日歷史性「發射太空探測火箭」　空域申請文件曝光

▲台東神秘建築物證實為太空探測火箭試射場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

台東達仁南田部落近期出現許多綠色建物，經證實基地是「晉陞太空科技公司」太空探測火箭試射場，並預計在27日發射首枚太空探測火箭。晉陞公司提交給民航局與空軍作戰指揮部等相關單位的空域申請文件也曝光。

▲晉陞太空科技空域申請文件曝光。（圖／取自交通部航港局）



晉陞公司得空域申請文件內容指出，預定試射時間108年12月27日與109年1月22日，規劃於台東外海執行探空火箭試射任務，依交通部民航局規定須先行協調貴部（空軍作戰指揮部）確認本案施放作業之時間及空域，未影響其他作業與訓練。文件內容中也詳細標註了空域5點框定範圍的經緯度，以及300公里的空域高度，空軍作戰指揮部的審查結果是「始得為之」。

另外一份文件對「海空實彈射擊報告單」，也指出射擊目的「國家太空中心多功能探空火箭實驗」，危險區域中心最小半徑10公里，最大彈道高度300公里，這份文件也分送給相關的國防、交通、海事、警察單位。

▲晉陞太空科技的實彈射擊報告單。（圖／取自交通部航港局）

科技部轄下的財團法人國家實驗研究院20日傍晚也發布2點聲明，第一，國家實驗研究院國家太空中心於2017年起，委託晉陞公司提供探空火箭的發射研究，以搭載學研界研發的科學儀器，進行高空的電離層相關實驗；不過國研院指出，目前這項計畫工作並非第三期太空長程發展計畫的範圍。

第二，晉陞公司是全世界少數導入混合動力的新創公司，目前正與世界重要機構合作，創造發射的機會。但國研院說明，晉陞公司在台東達仁所建造的發射基地，是晉陞依照營運發展所需自建的基礎設施，並非由太空中心支付的經費支應，因此發射基地的運作，也是由晉陞公司全權自主處理。

晉陞太空科技董事長陳彥升（原國家太空中心主任），曾任美國航空暨太空總署（NASA）科學家，2005年從美國被延攬返台，進入國家太空中心加入火箭研發團隊協助台灣發射衛星，目前擔任晉陞太空科技董事長，推動商用運載火箭研發，以台製推進系統將衛星送上太空。

陳彥升表示，首枚試射的火箭高10公尺寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里，預計在27日清晨6點發射升空，火箭發射是商業應用，也是朝向國際商業應用，絕對不會對南田當地造成破壞，更能帶動當地相關產業發展，如果部落村民接受，基地將會是公司常態試射場。但是試射計畫受到當地居民的反彈，所以27日的試射將暫緩。



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