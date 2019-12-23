三星Galaxy A51一月上市　單機售價12,990元

▲Galaxy A51將於1月6日上市。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星電子宣布，Galaxy A51即將在台上市，為喜愛A系列的消費者帶來更多購機選擇。Galaxy A51將以超強4+1鏡頭、時尚美背設計，以及高CP值登場；此款手機將推出晶礦白、晶礦黑、晶礦藍三款顏色，單機建議售價12,990元，於2020年1月6日起在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路上市。凡於指定期間購買Galaxy A51，登錄完成即有機會獲得雙向閃電快充行動電源10,000 mAh（建議售價990元）。而Galaxy A71預計明年2月上市。

三星Galaxy A51搭載Super AMOLED O極限全螢幕，6.5吋螢幕搭配極窄邊框，打造93.2%高屏佔比大螢幕，不論玩手遊、追劇、瀏覽網頁或進行多工任務，皆能享有沈浸式的視覺體驗。此外，Galaxy A51擁有以獨特冰晶格紋設計，並運用幾何線條搭配類玻璃材質的時尚美背，3D弧角設計更能體驗完美舒適的手握感，一機在手即成為時尚Idol。

而在相機功能方面，Galaxy A51搭載四鏡頭，以及3,200萬畫素自拍鏡頭，可套用多種濾鏡，秀出不同照片style。同時內建「30種AI場景智慧辨識」及「瑕疵檢測」功能，拍照時自動將色彩最佳化，還能自動偵測閉眼、鏡頭污漬、模糊及過度背光。於錄影模式下，主鏡頭支援超穩定動態攝影，提供絕佳錄影品質，輕鬆捕捉動態美。內建可愛的AR虛擬人偶以及趣味貼圖、圖章、濾鏡特效，輕鬆展現個人風格。

Galaxy A51的4+1鏡頭包括：

4,800萬畫素主鏡頭：搭配F2.0大光圈與日夜智能切換功能，明亮環境中輕鬆拍出美景、光源不足時自動切換使夜拍更清晰亮眼。

500萬畫素微距鏡頭：40mm超微距鏡頭完美呈現最精緻細節、捕捉隱藏的美。自然呈現散景效果，清楚凸顯微距拍攝主體。

123度超大廣角鏡頭：輕鬆拍出超越視野極限的照片，全景拍攝超easy。

500萬畫素景深鏡頭：拍照前可隨意調整景深即時預覽效果，凸顯拍攝焦點。拍照後可進行調整柔焦、旋轉、縮放、抽色景深特效，輕鬆秀出個人特色。3,200萬美顏自拍鏡頭：超高畫素自拍前鏡頭，大眼、美肌、瘦臉及各式濾鏡效果，隨拍隨美。