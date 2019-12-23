　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星Galaxy A51一月上市　單機售價12,990元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Galaxy A51將於1月6日上市。（圖／台灣三星提供）

▲Galaxy A51將於1月6日上市。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星電子宣布，Galaxy A51即將在台上市，為喜愛A系列的消費者帶來更多購機選擇。Galaxy A51將以超強4+1鏡頭、時尚美背設計，以及高CP值登場；此款手機將推出晶礦白、晶礦黑、晶礦藍三款顏色，單機建議售價12,990元，於2020年1月6日起在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路上市。凡於指定期間購買Galaxy A51，登錄完成即有機會獲得雙向閃電快充行動電源10,000 mAh（建議售價990元）。而Galaxy A71預計明年2月上市。

三星Galaxy A51搭載Super AMOLED O極限全螢幕，6.5吋螢幕搭配極窄邊框，打造93.2%高屏佔比大螢幕，不論玩手遊、追劇、瀏覽網頁或進行多工任務，皆能享有沈浸式的視覺體驗。此外，Galaxy A51擁有以獨特冰晶格紋設計，並運用幾何線條搭配類玻璃材質的時尚美背，3D弧角設計更能體驗完美舒適的手握感，一機在手即成為時尚Idol。

而在相機功能方面，Galaxy A51搭載四鏡頭，以及3,200萬畫素自拍鏡頭，可套用多種濾鏡，秀出不同照片style。同時內建「30種AI場景智慧辨識」及「瑕疵檢測」功能，拍照時自動將色彩最佳化，還能自動偵測閉眼、鏡頭污漬、模糊及過度背光。於錄影模式下，主鏡頭支援超穩定動態攝影，提供絕佳錄影品質，輕鬆捕捉動態美。內建可愛的AR虛擬人偶以及趣味貼圖、圖章、濾鏡特效，輕鬆展現個人風格。

Galaxy A51的4+1鏡頭包括：
4,800萬畫素主鏡頭：搭配F2.0大光圈與日夜智能切換功能，明亮環境中輕鬆拍出美景、光源不足時自動切換使夜拍更清晰亮眼。
500萬畫素微距鏡頭：40mm超微距鏡頭完美呈現最精緻細節、捕捉隱藏的美。自然呈現散景效果，清楚凸顯微距拍攝主體。
123度超大廣角鏡頭：輕鬆拍出超越視野極限的照片，全景拍攝超easy。
500萬畫素景深鏡頭：拍照前可隨意調整景深即時預覽效果，凸顯拍攝焦點。拍照後可進行調整柔焦、旋轉、縮放、抽色景深特效，輕鬆秀出個人特色。3,200萬美顏自拍鏡頭：超高畫素自拍前鏡頭，大眼、美肌、瘦臉及各式濾鏡效果，隨拍隨美。

ET快訊
已婚名醫愛上「超胸海七妹」　遭貸款偷買2透天厝還賠2千萬
LIVE／抱女嬰遭扭曲！韓國瑜決定提告揪出黑韓供應鍊
PO韓國瑜親女嬰照惹議　醫師出面回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

IBM宣布新電池技術！海水萃取3種非重金屬原料　5分鐘可充電80%

三星Galaxy A51一月上市　單機售價12,990元

蘋果擴大漏洞懸賞計畫！最高賞金達4500萬　外媒：條件太嚴苛

台11月手機銷售排行洗牌　紅米超車華為、realme擠進前十大

騰訊雲大放送！員工每人可領 iPhone11 Pro 　慶祝營收突破人民幣100億元

因對廣告客戶操作不透明遭法國開罰50億元　Google要上訴

AirPods Pro藍牙接近無延遲！專家實測確認　聽音樂更貼近無縫體驗

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

IBM宣布新電池技術！海水萃取3種非重金屬原料　5分鐘可充電80%

三星Galaxy A51一月上市　單機售價12,990元

蘋果擴大漏洞懸賞計畫！最高賞金達4500萬　外媒：條件太嚴苛

台11月手機銷售排行洗牌　紅米超車華為、realme擠進前十大

騰訊雲大放送！員工每人可領 iPhone11 Pro 　慶祝營收突破人民幣100億元

因對廣告客戶操作不透明遭法國開罰50億元　Google要上訴

AirPods Pro藍牙接近無延遲！專家實測確認　聽音樂更貼近無縫體驗

春節禮盒沒想法？PAUL推激美馬卡紅珠寶盒 、Lady M有應景糖果藏寶箱

拿34元牛奶糖放外套內！嘉義女被抓包2次…偷竊累犯判拘20天

買彩券中大獎…他嗨爆立馬拍照PO上網！次日慘被告知「錢被領走了」

住院理賠更快速！中信推eClaim理賠區塊鏈　富邦打造對接系統應戰

高雄曳引車勾路樹「連根拔」！　車頂遭壓凹駕駛頭部受傷

宏都拉斯監獄爆幫派衝突釀18死　總統派軍警接管

《葉問4：完結篇》全台4天5000萬！最後一幕「複製歷史畫面」催淚

韓國瑜親女嬰惹議...吳宗憲喊話「不要泛政治化」：台灣的溫暖在哪裡

林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造　台電允諾2020年施工

孔劉37秒英文影片被誇「韓星頂級發音」　網瘋傳狂讚：超酥！聽到睡著

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

3C家電熱門新聞

中華電信年末加碼　綁約買iPhone降幅達6千

騰訊雲大方送員工 iPhone11 Pro！ 　慶祝營收突破人民幣100億元

AirPods Pro藍牙接近無延遲！專家實測確認　聽音樂更貼近無縫體驗

iPhone換電池優惠再一發

你家有吃電怪獸嗎？

iPhone SE 2放回耳機孔、搭配夜幕綠

IBM宣布新電池技術！海水萃取3種非重金屬原料　5分鐘可充電80%

蘋果擴大漏洞懸賞計畫！最高賞金達4500萬

200萬網友盲測票選手機相機

台11月手機銷售排行洗牌

臉書用戶最怕個人隱私外洩　專家教學「這二招」快點改起來

遭法國開罰50億元　Google要上訴

溫煦燭光＋剔透音質！讓質感控也紓壓

三星Galaxy A51一月上市

更多熱門

相關新聞

三星火拼台積電　10年要砸3.5兆元

三星火拼台積電　10年要砸3.5兆元

外電報導，科技巨頭開始把晶片設計工作打包回家自己做，像是蘋果的A13晶片 和Google的Tensor處理器等等，但就算如此，代工還是得外包給像是台積電、三星等晶圓代工廠。

蘋果手機Q3獲利占市場總額六成　

蘋果手機Q3獲利占市場總額六成　

三星「翻蓋」摺疊手機實機諜照曝光

三星「翻蓋」摺疊手機實機諜照曝光

22米全台最高！宜蘭三星耶誕樹田間冒出

22米全台最高！宜蘭三星耶誕樹田間冒出

外媒：Galaxy Note 10 Lite 照曝光　3鏡頭搭配S Pen

外媒：Galaxy Note 10 Lite 照曝光　3鏡頭搭配S Pen

關鍵字：

三星Galaxy A51

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面