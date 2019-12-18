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外媒：Galaxy Note 10 Lite 照曝光　3鏡頭搭配S Pen...最快今年底上市

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▲▼Galaxy Note 10 Lite。（圖／取自winfuture）

▲Galaxy Note 10 Lite。（圖／取自winfuture）

記者謝仁傑／綜合報導

市場近來頻頻猜測三星平價新機Galaxy Note 10 Lite，即將發表，各種外型功能的預測也不斷流傳，外媒 winfuture 指稱Galaxy Note10 Lite的官方照片已經曝光，可以看見OLED螢幕的頂端有一個前置鏡頭，背面則搭載3鏡頭。

▲▼Galaxy Note 10 Lite。（圖／取自winfuture）

▲Galaxy Note 10 Lite。（圖／取自winfuture）

值得注意的是，三星似乎沒有在Galaxy Note 10 Lite 使用大幅度彎曲的側面，由於採用了扁平化設計，因此邊緣略寬一些，與Galaxy S10E相似；背面採用一個矩形模組，將三鏡頭和閃光燈框在一起，外媒推測主鏡頭至少有4800萬像素，而其他鏡頭可能會提供廣角、微距或變焦的功能。

另傳Galaxy Note 10 Lite搭載高通Snapdragon 855處理器。據先前外媒的報導，Galaxy Note 10 Lite也將配備支援藍牙5.1的手寫筆「S Pen」，意味著該手機將更能準確地感測S Pen的軌跡；除手寫筆之外，外殼邊緣上集成的插孔連接器也應該是一個受許多用戶歡迎的細節，透過它仍然可以連接普通耳機。

先前，科技網站GSMArena也曾報導，三星將推出設備型號為SM-N770F的智慧型手機，是一台全新的「Galaxy Note」手機，因為其代號中的字母「N」即意味著「Note」，不過後面的數字則與Note系列旗艦機款的編碼規則不同，Note系列旗艦機款的設備型號都是「SM-N9xxx」。

通常設備型號以「F」結尾的機款通常是全球單一SIM卡裝置，這意味著Galaxy Note 10 Lite應不僅向其國內出售，三星有意將該設備出售至海外市場。

市場目前預測三星Galaxy Note 10 Lite最快可能在今年底前推出，也就是幾天內問世，晚的話就是明年1月，傳聞德國上市價格約670歐元（約22,504新台幣）起。
 

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