榮獲兩項SNQ國家品質標章認證　台南市立醫院受肯定

▲台南市立醫院，榮獲兩項SNQ國家品質標章認證肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立醫院中醫部與醫學教育委員會，分別以「絕地逢生，永不放棄─中醫翻轉不孕人生」以及「跨領域聯盟─建構以病人為中心之跨領域專業教學」，參加2019年國家生技醫療產業策進會推動的SNQ國家品質標章認證，榮獲特色醫療組與醫護管理組國家品質標章肯定，是台南區域同時獲選兩項品質標章醫療院所。

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台南市立醫院中醫部成立於1988年，至今已31年，於2014年設立「中醫好孕門診」，由張烱宏醫師及王淑秋醫師聯手治療不孕症。並於2015年開始配合政府推動「全民健康保險中醫提升孕產照護品質計畫」，2018年成立全國第一家跨院際的中西醫不孕整合平台：成大生殖中心與台南市立醫院中醫好孕門診，運用現代醫學檢查和中醫理論，給予「個人化」治療方針。

中醫部主任張烱宏醫師表示，中醫透過望、聞、問、切四診合參，結合西醫影像診斷、檢驗數據、基礎體溫紀錄，以月經週期療法及飲食生活衛教根據個人體質差異做調理。主治項目包括:男性精蟲異常、女性排卵功能異常、賀爾蒙失調、月經不調、習慣性流產等。以中藥、針灸、藥薰，全面協助患者受孕，至今已幫助558對夫妻好「孕」臨門，受孕率高於全國平均值。

此外，台南市立醫院醫教委會，也以全國首創全院性跨領域團隊教學，獲得醫護管理組SNQ國家品質標章認證。以病人為中心，全人照護的角度出發，選擇臨床實際案例，由中、西、牙醫、藥事、檢驗、放射、物治、心理、營養、呼吸治療等十大科別，共同參與教學及討論，集合不同專業的領域，不僅可達到連續性全方位醫療照護的目的，也能媒合開創新的醫療照護模式。

蔡良敏院長表示，SNQ國家品質標章認證是對醫院的肯定，今年更同時獲得兩項肯定，尤其以中醫獲得特色醫療更屬難得，感謝同仁的用心與努力，讓醫療服務與教學充滿無限能量，南市醫將持續以追求高品質的醫療服務為目標，提供民眾良好的醫療照護品質。

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