老屋活化資源循環助弱勢　鹿野永安社區再獲低碳家園銀級認證

▲評審委員實地至永安社區審核低碳永續家園評比。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣鹿野鄉永安村長期致力推動社區永續發展，今年重新提出申請，經過多位委員書面及實地審核評比高達92均分佳績，再度取得環保署低碳永續家園銀級認證，延續台東縣唯一獲得銀級認證的低碳村里社區榮耀。

台東縣鹿野鄉永安村已多次獲得社區營造、農村再生、環保低碳等等相關獎項肯定，104年並已率先獲得行政院環境保護署低碳永續家園銀級認證殊榮，因評等認證三年效期已至，年透過台東縣環境保護局協助社區資料彙整，重新提出申請，再度取得環保署低碳永續家園銀級認證，延續台東縣唯一獲得銀級認證的低碳村里社區榮耀。

▲永安社區實地審核評比高達92均分，再度取得環保署低碳永續家園銀級認證。

今年永安社區以辦理二手跳蚤市集活動及建置交換平台獲得行動項目書面審查最高分數，十分值得肯定與借鏡。社區內設有以環保、公益、永續及相信人性為宗旨的二手商品誠實商店2處，所得除捐贈公益用，也用於資助在地瑞源小學堂弱勢學生課輔中心，其中一處位於台東2626市集內的二手商店，場地為當地老榮民所提供的老屋重新整理而生，不僅活化社區老屋、推動減少資源浪費，並能將惜福愛物行為轉做公益助人，著實賦予跳蚤市集更有意義的面相。

台東環保局指出，永安社區長期為打造低碳社區與綠色生活環境付出，並在農村轉型及保留當地文化與生態中發展出屬於自己的永續社區營運模式，提升當地居民對自己居住社區向心力與認同度，期許台東縣有更多的社區能一同為營造低碳生活，提昇社