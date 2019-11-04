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台南市醫院慶路跑挺長照　99歲長者作伙run

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▲台南市立醫院舉辦「府城健康馬．長照作伙run」路跑活動，99歲黃金從阿伯(中)一起參加路跑活動不老騎士組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立醫院舉辦「府城健康馬．長照作伙run」路跑活動，99歲黃金從阿伯(中)一起參加路跑活動不老騎士組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立醫院為歡慶31週年院慶及結合院方長照政策，舉辦「府城健康馬．長照作伙run」路跑活動，傳達健康朝氣活力，鼓勵長者與親友一同出門運動，其中高齡99歲黃金從阿伯，也和親友一起開心健走，路跑活動由黃偉哲市長鳴槍起跑，希望大家透過運動，提升身心健康，關心身邊長者。

活動共分4組，包含守護照護組（21.2公里）、幸福天使組（11公里）、友善陪伴組（6公里）、長照不老騎士健走組（2公里），共2223人參加。從安平觀夕平台起跑，沿途經過安港路、安平水景橋、四草大橋、最遠達府城天險鎮門宮後折返。沿路共設8的醫護站與7個補給站。且響應減塑，採用環保水杯，減少垃圾量。

▲台南市立醫院舉辦「府城健康馬．長照作伙run」路跑活動，99歲黃金從阿伯(中)一起參加路跑活動不老騎士組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市立醫院院長蔡良敏表示，市立醫院用心走入社區，提供優質的醫療與長照服務，這次活動包含13個社區關懷據點參加，台南市立醫院設立的5個失智關懷據點的長者也攜家帶眷參與，長者們經過據點各類課程訓練，提升認知、肌力能力，延緩失智進而到生活功能促進。其中七股社區的黃金從阿伯高齡99歲，算是最勇健的「不老騎士」，最小的參賽者是11歲。這不只是場馬拉松活動，更是一場高齡友善、長照永續，增進家庭互動關係的健康活動。

此外，活動更設有高規格的醫護站，相較一般路跑活動平均5公里設立醫護站，縮短約2.5公里設立一站，21公里賽道共設置8個醫護站，並有醫師在站服務。也有生命監測器、直立式血壓機可測血氧，以及急救藥物。更有19位緊急救護技術人員擔負賽道機動巡視工作，19位皆備有AED以及救護包，希望透過完備的醫護設施，減低意外狀況，讓跑友安心跑、健康跑。

▲台南市立醫院舉辦「府城健康馬．長照作伙run」路跑活動，99歲黃金從阿伯(中)一起參加路跑活動不老騎士組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除推動健康也響應公益，捐贈東部偏鄉307名學童冬天保暖外套，金額約25萬，路跑活動包含台南市長黃偉哲、衛生局長陳怡、社會局機要秘書陳金鐘、社會局長期照顧管理中心主任洪明婷、東區區長陳勝楠、新樓醫院唐修治副院長、蔡筱薇議員等人共襄盛舉。

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