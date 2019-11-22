政治人物好夥伴！「LINE官方帳號」輕鬆拉近民眾距離

▲政治人物透過LINE官方帳號功能，即時傳遞訊息給民眾，成功拉近與民眾的距離。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／採訪報導

通訊軟體LINE跳出訊息通知，打開程式查看訊息與回覆，時代變遷，人與人之間聯繫變得更方便，不少人都會使用LINE與朋友聊天，也會加入喜歡的官方帳號，接收第一手訊息。

▲許多民眾都靠LINE得知第一手訊息。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾陳先生說：「我有加蔡英文的LINE官方帳號，LINE就是一個很即時的東西，如果我想要透過新聞去追蹤任何政治人物的行程的話，其實新聞資訊量太大，並不是說每一個他的行程都可以追隨到，所以如果是使用LINE的話，我一早起來就可以看他的LINE，知道他今天有什麼行程」。

▲▼民眾加政治人物LINE的官方帳號，方便得知最新消息。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾郭小姐分享，「我有加柯文哲的LINE官方帳號，以前我們是比較主動式的去搜尋資料，然後現在我們就直接從LINE裡面，就可以知道最近的一些台北市訊息」。民眾林小姐表示，「我加入滿多政治人物的LINE官方帳號，像是吳思瑤、丁守中等人我都有加LINE，主要想加入的原因是想看他們的政見，以及平常在選民服務上做了哪些事情」。

▲▼立法委員蔡適應透過LINE官方帳號與民眾即時互動。（圖／記者謝婷婷攝）

政治人物透過LINE官方帳號，成功拉近與民眾距離，除了輕鬆傳遞第一手消息，也能即時解決民眾煩惱。立法委員蔡適應說：「透過LINE的推播，比我們一個一個打電話，或者比我們過去用發簡訊的方式，效益、即時性來得更好，對於一般的市民朋友來講，他會覺得過去跟政治人物的距離非常遙遠，但他今天透過LINE更緊密之後，有什麼即時的訊息，他可能就直接傳到我的LINE，透過即時的互動，可以幫助到更多好朋友」。

▲▼立法委員李彥秀透過LINE官方帳號傳遞重要、立即性的消息給民眾。（圖／記者謝婷婷攝）

立法委員李彥秀表示，「所有的不同年齡層，幾乎對LINE的使用率是最高的！透過LINE官方帳號，快速地傳遞訊息，我覺得重要的資訊，有一些立即性的，對民眾有幫助的議題，都透過這樣的LINE官方帳號出去，效果非常好。官方帳號有一個好處就是，認證是直接由我正式傳遞出去，不會有一些訊息、資訊上的錯誤」。

簡單圖文加上即時互動功能，透過不同溝通方式，讓民眾更有共鳴，加深對政治人物的好感，LINE官方帳號也成為許多政治人物的好夥伴！