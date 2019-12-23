中台灣要贏　蔡英文：從蔡其昌、從海線大勝贏起

▲蔡英文為蔡其昌站台，呼籲鄉親中台灣要贏，就從蔡其昌的海線贏起。（圖／蔡其昌競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第1選區立委候選人蔡其昌與總統候選人蔡英文清水聯合競選總部成立，蔡英文、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等到場助講，吸引近萬名鄉親力挺，展現蔡其昌多年來服務成果，蔡英文站台時首度喊出「決戰中台灣」，呼籲海線鄉親中台灣要贏，就從蔡其昌的海線開始贏起，一定要大勝。

▲多名大咖力挺，展現蔡其昌超高人氣。

蔡英文、蔡其昌清水聯合競總成立大會，超過上百個社團組織、社區協會到場支持，10多名市議員也一字排開，場面盛大，是海線近年罕見的大型造勢活動。

▲蔡其昌清水競總成立，吸引近萬人到場。

林智堅表示，這兩天蔡其昌在海線舉辦紙風車劇團，每場都吸引超過5千人，代表海線地區真的需要有更多藝文團體演出，透過藝術表演縮短海線孩子的城鄉差距，希望鄉親讓蔡其昌大贏，才是對他最大的肯定。

內政部長徐國勇也大力稱讚蔡其昌，做人非常成功，在立法院好人緣，雖然海線資源比較貧瘠，但蔡其昌一點一滴為鄉親爭取，建設看得見。

鄭文燦特別強調，他跟蔡其昌是30年的好兄弟，蔡其昌從學生到政府服務，到擔任立法委員，總是一步一腳印把事情做到最好，尤其他服務不分藍綠，在海線有極高民意支持，希望這次的票比上次更高，是對做事的人肯定，因為蔡其昌值得支持。

蔡其昌上台時，先深深感謝海線鄉親長期支持，4年來在立法院的表現，完全沒讓海線鄉親漏氣，不論是教育建設還是自來水管的改善，三井OUTLET進駐港區、梧棲漁港大改造，總共投入將近百億元的建設預算，就是希望海線不被邊緣化，他懇請鄉親繼續支持，也支持全力支持海線大小建設的蔡英文總統，他們是最佳拍檔，一定會用盡一切努力照顧海線鄉親。

蔡英文最後上台表示，蔡其昌立法院史上最年輕的副院長，是台中人的驕傲，是民進黨的驕傲，更是立法院第一戰將，蔡其昌為海線爭取了非常多的建設，都是紮紮實實的建設，只要蔡其昌說海線有需要，政府一定大力支持，希望讓海線持續發展。

蔡英文強調，2020年是最關鍵的一年，這些年中國政府對台灣的打壓從沒減少過，但主權議題上她絕對不會退讓，希望台灣人要團結，持續守護台灣。

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