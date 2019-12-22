高三遊地府目睹七爺八爺勾魂魄！病人大叫嚇暈　3天後拜南投城隍廟巧合曝

▲原PO分享夢境中行經在黑漆漆路上。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享17歲高三時作夢「初遊地府」的經驗，他事隔2、3天走了趟南投城隍廟，看到一尊七爺手中拿著的東西，讓他覺得不可思議。他也分享南投城隍爺「不喜歡的事」。

當事人21日在「靈異公社」臉書社團說，當時夢境中，他坐在一輛三輪機車上，像似身障人士騎輔助輪的機車，「您問是誰載我？我哪知道…鬼吧」，就這樣默默行經在黑漆漆的路上，過了一條很長很長的無護欄石板橋，應該有2、3分鐘之久。

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原PO表示，不久後，前方左右兩排出現許多平房，算是古早的土角厝，四周布滿微微的綠光，真的很像在拍電影，「當我回過神來…載我的機車憑空消失不見了，我就漫步在這條陰森的老街上到處觀望，平房裡一個鬼影都沒有。」

原PO指出，走到了橋邊，發現橋下有許多身穿白衣的人在排隊，但不知道在排什麼；因他高三那年正好發生921大地震，讓他心想會不會是921震後受難的亡靈呢？

▼原PO目睹七爺八爺到醫院「勾魂魄」。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

原PO指出，突然間，七爺拿一把漂亮的新扇子跟他炫耀，「耶！你看你看！我換了把新扇子耶！哈哈哈」；這七爺八爺兄弟檔不像牛馬將軍那麼安靜，還滿愛講話的。

「是還不錯…」原PO表示，他竟不害怕，拿扇子過來瞧瞧；八爺似乎很興奮說，「我們現在要去勾魂魄…你要去看看嗎？」他說，「喔…我是想…」，還沒說完就被帶走，場景換成一間醫院的病房。

「看似比較衝動的八爺，就急忙去翻開某床的拉簾…」原PO說，看到那床的病人大叫一聲，結果嚇暈了；七夜對八爺表示，「不是他，這個是後天的…」

原PO寫道，「我覺得…病人應該是被你們嚇死的才對」；後來到了某床，七爺說「就他了」，拿扇子一揮，病人的魂魄就這樣離體了。

▼原PO所說的南投城隍爺就是配天宮。（圖／翻攝「南投觀光旅遊網」）

原PO指出，他生長在南投市，或許是個特別的緣分，南投城隍廟裡的七爺八爺大神偶，是他看過台灣那麼多神偶之中，神韻跟地府的七爺八爺是最相像的，讓他不得不佩服雕刻的師父。

「但城隍爺不喜歡被拍照，除了廟會出巡之外，祂們很不喜歡被拍照…」原PO說，只是很多人不知道罷了，有一次他在非廟會遊行時拍照了，「祂們就來找我，要我刪掉。」

原PO回憶，夢境過後2、3天，去了趟城隍廟，廟裡的七爺八爺神偶共各三尊；當天去拜拜時，其中一尊七爺手中拿了把新扇子。這把新扇子正好就是原PO夢境的內容，而「南投城隍廟」則是香火鼎盛的「配天宮」。

對此，有網友好奇「你常常遊地府嗎」；原PO回「17歲開始遊地府、遊天境，甚至與祂們對話，現在我都38歲囉。」有人留言，「以前不懂事都會拍神明的照片，現在略懂了，都把神韻留在心裡」；原PO回，「不一定啦，至少這間城隍是這樣，不喜歡被拍。」

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