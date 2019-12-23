不拒絕加班「年收百萬」！　UPS司機12小時送240包裹…下班猝死

▲保羅克拉辛與妻子育有一名8歲女兒和一名4歲兒子。（圖／翻攝自臉書／Paul Crush）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著聖誕節即將到來，許多人也趁著這個機會瘋狂購物，但也讓物流快遞公司工作量暴增。英國埃塞克斯郡（Essex）一名42歲UPS送貨司機過去6周平均每天送超過200個包裹，但就在18日連續工作超過12個小時、送出240個包裹下班後，向來不拒絕加班的他最終在停車場倒下過世。

太陽報報導，這間位在斯丹佛勒霍普（Stanford-le-Hope）的UPS物流中心近來因為聖誕節的關係，業務量增加，讓42歲保羅克拉辛（Paul Crush）過去6周平均每天都送出超過200個包裹，遠遠超過平時每位送貨司機一天送100件包裹的工作量。在公司雇用的120名快遞人員之中，他的業績總是名列前茅，年收入約3萬英鎊（約新台幣120萬元）。

▲保羅克拉辛友人協助設立募款網頁，為他募集葬禮及養育小朋友的費用。（圖／翻攝自gofundme）

只不過，保羅克拉辛18日這天下了班並沒有回到家人身邊。根據他同事的說法，保羅克拉辛當日一如往常來上班，「他那天上班前喝了杯咖啡才開始工作，他看起來很累，還說自己好不容易才從被窩爬起來，但還是和平常一樣開心」。就在他結束超過12個小時的工作後，他在停車場倒下，疑似心臟病發過世，留下40歲妻子崔西（Tracy）、8歲女兒和4歲的兒子。

一名前同事提到，「每個人都非常喜歡保羅克拉辛，因為對他來說，沒有什麼事情是麻煩的，他總是願意幫忙。」另個人提到，保羅克拉辛向來不會拒絕加班，「認識他的人都知道，他是被工作給累死，因為他過去6周比任何人都還要拚。」

對此，物流公司已做出回應，「我們對同事的離開深感悲痛，我們的心與他的家人、朋友、同事們同在。」