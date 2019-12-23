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萬巒曾淑美不怕難　「良善一方田」有機栗子南瓜贏得口碑

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▲屏東縣萬巒農友曾淑美不怕難，栽種的有機栗子南瓜，擄獲消費者的心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣萬巒農友曾淑美不怕難，栽種的有機栗子南瓜，擄獲消費者的心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒農友曾淑美職場退休後選擇到萬巒購地，挑戰高難度的有機栽培，4分地共種栗子南瓜、帝王芭樂、洛神花、葉菜類及無農藥殘留的杭菊等作物，雖然吃盡苦頭，仍堅持她的有機夢，並贏得消費者口碑。

▲屏東縣萬巒農友曾淑美不怕難，栽種的有機栗子南瓜，擄獲消費者的心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼帝王芭樂、杭菊。

▲屏東縣萬巒農友曾淑美不怕難，栽種的有機栗子南瓜，擄獲消費者的心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

55歲的曾淑美先前在知名公司擔任行政工作，因工作遇到了瓶頸萌生退意，7年前退休後，經朋友介紹到萬巒購得4分多地準備務農。

她說，由於平時就很注重養生，經常到有機店買蔬果，所以當上農夫後就向高難度的「有機農業」挑戰。曾吃過栗子南瓜感覺相當美味，也想自己種，請教試驗單位得到答案是「很難種」，她偏不怕難，於是搭建近180坪的網室開始種，不料存活率只有3成，但她沒灰心，向專家請益，第二年改善很多，連專家都稱讚她進步很快，竟在很短時間種出碩大肥美的南瓜。

曾淑美說，重視肥培管理，以「黑光燈」捕捉蚊蟲，減少病蟲害發生，每顆南瓜都經過特別保護，尤其不能碰撞到，所以長瓜的地方，旁邊都用套袋以免碰觸影響品質，且用緞帶綁成精緻禮品，不但可做藝術品，數日後就成桌上佳餚。另栽種的帝王芭樂，每到產期就被親朋好友訂購一空。

因為她是有機的使用者，所以申請到有機認證，農場取名為「良善一方田」，用意即是用良心及苦心栽種的這塊田，不僅自己喜歡吃，消費者更能安心吃，贏得口碑。

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