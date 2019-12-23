機車騎士突暈眩自撞摔2米深水溝　後方派出所副所長神救援

▲屏東縣內埔警分局新北勢所副所長孔慶玉等人救出跌落水溝的機車騎士，讓他很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝，以一下同）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子日前騎機車行經屏東縣內埔工業區時，重心不穩突自撞水泥護欄，跌落旁邊水溝，剛好被後方的內埔警分局新北勢所副所長孔慶玉看到，下車查看，並急叩所內同仁前來協助，將受困水溝的李男搶救脫困，連絡救護車送醫治療，讓家屬相當感激。



▲▼受困水溝、救出。

內埔警分局新北勢所副所長孔慶玉，於日前勤餘時間下午15時30分許，騎機車行經轄內台一線中正路段，發現前方一名機車騎士於內埔工業區前，突重心不穩往右偏，碰一聲自撞路邊水泥護欄，整個人跌進路旁約2米深之水溝內，孔員見狀立即下車察看，並急叩所內同仁到場協助其脫困。

該所巡邏警員洪榮勝、黃宇彤接獲副所長指示後，旋即馳赴現場，發現48歲的李姓男子全身多處受傷，尤其右手傷勢嚴重、鮮血直流，在溝渠內不斷哀號，卻因地勢低窪且負傷嚴重而無法自行爬出，孔、洪兩員遂一手勾住護欄，一手拉住李男，一鼓作氣將李男拖出溝渠，成功搶救脫困。

李男表示，好端端騎車卻突一陣暈眩，就撞向路旁護欄，又因撞擊力道過大控制不住，而翻落溝渠內，幸戴上全罩式安全帽免於腦部受創，否則後果不堪設想，直呼真是不幸中的大幸。警方主動通知救護車協助將李男送醫治療，並通知家屬趕往醫院探視，隨後該分局交通小隊人員至醫院對李男進行酒測，酒測值為0，無酒後駕車情事。

分局長蔡耀順肯定孔等3員主動積極搶救受傷民眾服務精神，值得同仁學習，並呼籲民眾騎乘機車務必正確戴妥安全帽，遵守交通規則，以保障生命安全。

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