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南榮國中首度售票登上屏東演藝廳演出　博得滿堂彩

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▲屏東縣南榮國中21日下午首度登上演藝廳表演並售票演出，博得滿堂彩。 。（圖／南榮國中「藝」展身手 登上屏東演藝廳 屏東縣南榮國中12月21日下午舉辦藝術公演，南榮國中往年藝術公演皆在學校搭設舞台演出，去年移師至潮州高中禮堂，今年更是首度登上屏東演藝廳舉辦售票演出，精彩的表演博得滿堂彩。 南榮國中張顥騰校長表示：今年是南榮國中精彩的一年，是用無數的汗水跟淚水累積下來的，今天參與演出的藝術社團，在今年的屏東音樂舞蹈比賽中，參賽的11個隊伍全都獲得第一名，將在明年3月

▲屏東縣南榮國中21日下午首度登上演藝廳表演並售票演出，博得滿堂彩。（圖／南榮國中校友李佳勳提供，以下同事 

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中21日下午在屏東演藝廳演出，這是該校今年首度登上演藝廳表演並售票演出，精彩的表演博得滿堂彩。

▲屏東縣南榮國中21日下午首度登上演藝廳表演並售票演出，博得滿堂彩。 。（圖／南榮國中「藝」展身手 登上屏東演藝廳 屏東縣南榮國中12月21日下午舉辦藝術公演，南榮國中往年藝術公演皆在學校搭設舞台演出，去年移師至潮州高中禮堂，今年更是首度登上屏東演藝廳舉辦售票演出，精彩的表演博得滿堂彩。 南榮國中張顥騰校長表示：今年是南榮國中精彩的一年，是用無數的汗水跟淚水累積下來的，今天參與演出的藝術社團，在今年的屏東音樂舞蹈比賽中，參賽的11個隊伍全都獲得第一名，將在明年3月

▲學生精彩演出。 

南榮國中張顥騰校長表示，今年是該校精彩的一年，也是用無數的汗水跟淚水累積下來的，今天參與演出的藝術社團，在今年的屏東音樂舞蹈比賽中，參賽的11個隊伍全都獲得第一名，將在明年3月代表屏東參加全國賽，今日，他們要把平常訓練的成果，展現在大家的面前。

在主持人商怡雯介紹下，國樂、旗隊、舞蹈、合唱、口琴、管樂一一上台演出，動人的表演牽引著台下觀眾的情緒，或慷慨激昂、或輕快活潑、或柔情似水。最後的閉幕曲，由各社團共同演出《聖誕組曲》、《青春修煉手冊》，壓軸的管樂合奏《豪勇七蛟龍》，象徵南榮國中勇往直前、積極進取的向上精神。

管樂團徐珮茗同學說，先前在室外的行進管樂，重視音樂和走圖的搭配，進到室內演出，要更注意音色和儀態。舞蹈團楊欣樺說，最後一年的藝術公演，可以站上屏東演藝廳的舞台，很緊張也很興奮，感覺很有成就感，感謝學校給他們這麼好的機會。

學生家長也感謝學校教導孩子守規矩、努力功課，還讓孩子在有限的時間可以學習各樣樂器、參加比賽得佳績，在國家級的演藝廳展出令人驚艷的學習成果，實在是令人感動讚歎。

學校藝術總監徐雅玫老師說，南榮國中致力於才藝與學科均勻發展，以藝術啟發孩子的智能，讓學生可以獲得多元的發展，透過這次的藝術公演，學生們可以盡情地發揮所長、「藝」展身手。

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