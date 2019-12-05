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赴約酒店整容！醒來發現2片皮膚被割下...她淚曝：醫生在太陽穴打麻藥

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▲▼整形示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲丁女赴約酒店整容，給醫生進行拉皮手術。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇省張家港市一名丁姓女子今年3月從廣告上得知整容優惠，並且赴約到酒店進行拉皮，沒想到手術結束後，她發現床頭櫃上竟有2片被割下的皮膚，自己的髮際線位置也多了10公分的疤痕，過了幾個月都無法消失，氣得向醫生理論。

綜合陸媒報導，丁女今年3月在滑微信時，看到朋友圈分享了一則臉部拉皮整容的廣告，基於愛美之心作祟，她便趕緊聯繫對方。過程中，她被告知對方是上海某大醫院的退休教授，且價格非常親民，因此便按約定，來到張家港一間酒店的房間內，準備進行拉皮手術。

手術後，丁女從麻醉中醒來時，發現床頭櫃上有2片被切割下來的皮膚，且自己的臉上靠近髮際線的位置還有至少10公分的疤痕，便緊張地向醫生質問。不過，進行手術的沈姓醫生當時向丁女表示，這疤痕過一陣子就會痊癒，且沒有任何痕跡。

聽到醫生這一番話，丁女放心地付了4000元的手術費（台幣約1.7萬元），事後還介紹自己的女性友人來整容，並用了同樣的方式及價格，給沈醫生處做了拉皮手術。

▲▼赴約酒店整容！醒來發現2片皮膚被割下...她淚曝：醫生在太陽穴打麻藥。（圖／翻攝紫牛新聞）

▲丁女麻醉醒來發現床頭櫃有被割下的皮膚，且自己的臉上還有長達10公分的刀疤。（圖／翻攝紫牛新聞）

幾個月之後，丁女和友人發現，自己不但沒有變美，甚至臉上的醜陋刀疤一直都沒有消，才驚覺事態不對，趕緊找沈醫生討個說法，最後在溝通的過程中發生爭執，兩人隨後便報警處理。

丁女事後也向警方表示，雖然當時對簡陋的手術環境感到懷疑，但沈醫生卻不斷信誓旦旦地講述各種專業術語和手術效果，隨後就任由沈醫生在自己的太陽穴上打入麻藥。

事後經調查，警方發現該名沈醫生不是教授，也沒有醫師執業證，而且只有初中畢業，曾2次因非法行醫被行政處罰，還有一次因犯非法行醫罪被判處緩刑。如今，緩刑考驗期才剛過的他就重操舊業，在酒店開了一個房間做手術室，在透過微信朋友圈招攬整容生意。目前，該名沈姓男子已被逮捕。

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