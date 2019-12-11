做4項整形全失敗...她變大小眼、鼻頭大！氣炸投訴卻慘被嗆「醜人多作怪」

▲女子整形失敗，還被醫生嗆「醜人多作怪」。（圖／翻攝看看新聞截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

貴陽一名馮姓女子日前在一間醫美診所做了4項整形手術，包括鼻子、雙眼皮、法令紋和嘴巴，不料結果都沒能讓她滿意，甚至感覺自己的鼻子左右不對稱。剛開始，她只希望能夠回到診所修復，但醫護人員的態度讓她難以接受，最後在批評主刀醫生的醫德後，更慘被嗆「醜人多作怪」，讓她心裡產生極大的陰影。

綜合陸媒報導，為了讓五官更加精緻的馮姓女子，日前透過朋友介紹到一間醫美診所，一口氣做了4項整形手術，沒想到效果都不是很好，於是與醫院發生了糾紛。馮女指出，她的雙眼皮和隆鼻的項目特別嚴重，不僅雙眼寬窄度做得不一樣，連鼻子裡的膨體都放歪，導致她左右不對稱，有鼻頭特別大的感覺。

事後馮女與醫院展開協商，但醫護人員的態度讓她難以接受，最後還和主刀的醫生發生爭執，「之前給我做手術的醫生就說可以幫我把膨體取掉，我就問他能不能恢復到我以前的樣子。因為我之前的基礎也是挺好的，他也沒有一個具體的說法。」於是，氣炸的馮女當場批評了醫生的醫德，但卻慘被嗆「醜人多作怪」，讓她心裡產生極大的陰影。

醫美客服經理劉先生表示，馮女既然到了醫院想變美，「我們肯定是完全要按照她的意思，去達到她的標準，但現在問題出現了，我們會安排院長給她做一些專業的鑑定，如果確實是有什麼問題，我們肯定會追蹤到底。」

經過雙方協商，最終馮女同意了院方對鼻部術後調整的相關方案，並表示願意等待半年看鼻部的恢復效果再進行下一步處理。

事件曝光後，網友紛紛驚呼「初臉四項整形項目全都做失敗了，還敢回去讓他們修復？」、「還敢繼續在這個醫院做？」、「還敢相信他們阿...」、「整形有風險不可逆轉的」、「不怕醫生報復嗎？確實沒有醫德啊！」、「寬窄不一樣這個醫生極度不專業 四項都失敗這醫院得多差勁啊」。

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