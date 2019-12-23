ET民調／台中市立委第①-④區：顏寬恒、蔡其昌領先　洪慈庸「被復仇」告急





▲台中市第1至4選區立委候選人。（組合圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選投票日在即，區域立委選情也進入白熱化階段，而眾所矚目的台中市立委選情為何呢？根據《ETtoday新聞雲》最新民調，第1選區的民進黨現任立委蔡其昌有望三連霸；第2選區的國民黨現任立委顏寬恒領先；第3選區的現任立委洪慈庸被過去六連霸對手楊瓊瓔些微領先；第4選區張廖萬堅微幅領先。

2020立委選舉，台中市共有8個選區，要選出8席區域立委。以現任立委的政黨席次來看，民進黨目前有4席（蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純），國民黨目前有3席（顏寬恒、沈智慧、江啟臣），以及日前退出時代力量的無黨籍洪慈庸1席。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間為2019年12月6日至12月16日，以「網路調查」結合「電腦輔助電話調查」方式，針對台中市立委第1-4選區年滿20歲以上民眾進行調查，以了解藍綠主要候選人的支持度。

調查回收有效樣本數第1選區為604份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.99％；第2選區為686份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.74％；第3選區為652份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.84％；第4選區為830份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.4％。

在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台中市第1-4選區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

第1選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）：蔡其昌領先 三連霸有望

台中市第1選區立委有三人角逐，民進黨現任立委蔡其昌基層實力雄厚，力拚三連霸，國民黨最後由韓家軍林佳新從雲林縣空降參選，親民黨黃朝淵原本要在家鄉豐原區參選第8選區立委也臨時加入戰局，使藍綠對決變成「三腳督」。

根據調查，第1選區在國民黨的林佳新、民進黨的蔡其昌、親民黨的黃朝淵3人對戰方面，民進黨蔡其昌以49.3％支持度，大幅領先國民黨林佳新的24.9％，兩人的支持度差距為24.4％。台中市第1選區立委選情為綠營穩定領先區，蔡其昌連任且三連霸有望。

第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）：顏寬恒暫時領先陳柏惟

台中市第2選區只有兩人參選，由台灣基進黨發言人陳柏惟挑戰國民黨現任立委顏寬恒，顏寬恒承襲父親顏清標身為大甲鎮瀾宮董事長的雄厚地方實力，陳柏惟來自高雄雖非本地人，但2018年參加高雄市議員選舉，因力打韓國瑜，在網路聲量頗高，雙方可謂互有所長。

根據調查，國民黨顏寬恒以42.7％支持度，領先台灣基進黨陳柏惟的31.2％，兩人的支持度差距為11.5％。台中市第2選區立委選情為藍營暫時領先區。

第3選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）：楊瓊瓔纏鬥洪慈庸 選情膠著

台中市立委第3選區有六人參選，不過整體選戰態勢仍圍繞兩個女人之間。上屆讓楊瓊瓔六連霸夢碎的現任立委洪慈庸再尋求連任，這次因退出時代力量改以無黨籍參選，且獲得民進黨禮讓，而原任台中市副市長的楊瓊瓔則接受國民黨徵召，展開「復仇」之戰，近日也辭去副市長職務開始全力衝刺。

根據調查，國民黨楊瓊瓔以40.3％支持度，小幅度領先無黨籍現任立委洪慈庸35.5％，兩人纏鬥的差距僅為4.8％。台中市第3選區立委選情為藍綠膠著區，後續選情仍待觀察。

第4選區（西屯區、南屯區）：張廖萬堅微幅領先

台中市第4選區參選爆炸，九人爭搶一席，但選戰態勢仍藍綠對決為主。民進黨現任立委張廖萬堅對戰國民黨現任議員黃馨慧，兩人不僅從政背景相似，且也都長期在地方深耕。過去本區選民結構被認為是藍大於綠，但張廖萬堅在本屆立委選舉依靠中間選民投票增加突破藍綠版圖，因此，中間選民投票率高低將可能成為左右選情的關鍵。

根據調查，民進黨張廖萬堅以41.0％支持度，小幅領先國民黨黃馨慧33.7％，兩人的差距僅為7.3％。台中市第4選區立委選情為藍綠膠著區，後續選情仍有待觀察。