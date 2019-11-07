NOVA情報誌／奧斯卡年度最佳「Phone潮」

圖、文／NOVA情報誌

旗艦機王創新爭鋒 頂尖攝神海量電獸

精挑嚴選十二款旗艦代表、特色霸主與電力怪獸機，讓你無需在茫茫機海中暈頭亂象，速速掌握創新特色先「機」，找到最佳速配菜色！

電影圈有金馬獎，電視圈有金鐘獎，音樂界更有金曲獎，那SmartPhone手機圈呢？當然也有奧斯卡最佳Phone潮大賞！



我們知道，行動手機是現代人最親密貼心實用3C數位商品，每天陪伴你的時間遠比另一半多，生活中無論通訊、社交、拍照、工作、娛樂都要靠它，常言道一天可以不帶錢包，但就是一天不能沒有手機，因會讓你焦慮、空虛、無法忍受…。從年初到第四季，各品牌智慧型手機傾巢而出各具特色亮點，渾身解數爭奇鬥艷，精彩程度堪比大清宮廷劇。尤其歲末年終，話題最盛的蘋果新旗艦到位，掀起創新&多鏡頭機王爭霸戰，各方非蘋陣營霸主新貨驚豔上架，挾特殊功能特色體驗魅力進擊，例如鎖定電競玩家的ROG PhoneⅡ二代大全配；當然迎合大眾市場，眾多高CP值、高電力怪獸機齊聚一堂，滿足寶可夢阿伯抓寶樂趣與追劇族不間斷輪播需求。

面對這些款式琳琅滿目，種類多元的親密夥伴，若非巷仔內玩家或做足功課，想釐清各路新機看家本領或找尋最佳速配機，往往成為難題！情報誌本期特別精選十多款新穎火紅的智慧型手機，要為大家授業解惑，並依照主打特色和定位類別頒發「旗艦創新獎、特色魅力獎、電力怪獸獎」三大種類獎項！手機界2019年度奧斯卡頒獎現場，歡迎光臨！

「旗艦創新獎」：旗艦機皇除有舉足輕重的品牌地位代表，高規強悍硬體規格，一流美型工藝規劃與隨拍隨美頂尖攝功，包含螢幕、音效等各性能規格務求面面俱到，並肩負創新領頭羊角色，需與前一代機種做出區隔，讓玩家有感升級！

「特色魅力獎」：這類智慧手機很多都屬機王等級，規格性能不遜於旗艦款，但相對更強調獨樹一格的鮮明特色，因應特定族群或市場，賦予專精性能表現，例如為電競玩家而生，鎖定專業影音追劇族，因應商務安全應用…等，讓生活、娛樂、工作實質加分！

「電力怪獸獎」：對於許多行動族，手機效能夠用就好，無需追求太極致，性價比高卡實在，重點電力續航要充裕，最好5000mAh起跳，確保出門長時間遊戲抓寶活跳跳，陸韓熱劇強檔連播不停歇，全天候長效陪伴，跟惱人的尿袋說拜拜！

旗艦創新獎

果粉「正」翻 革新三鏡頭夜拍強化

Apple iPhone 11 Pro Max

推薦指數：★★★★★

身為蘋果家族信仰機，全新一代旗艦款iPhone 11 Pro Max沒讓人失望，依舊帶來不少創新亮點，最受矚目在於搭載系列機首見方「正」型三鏡頭架構，儘管發揮創意，將三鏡頭包覆正方型框框內，美醜評價兩極，然而實質上在原有標準鏡&二倍變焦鏡頭下，新增第三顆120度超廣角鏡頭，搭配新增的「夜間模式」強化低光源拍攝能力，整體拍照性能較上代大躍進。同時配置歷來最大最亮6.5吋Super Retina XDR技術OLED艷麗螢幕，更聰明強大A13 Bionic智能處理新晶片，新加入精品工藝「夜幕綠」色系，獲獎實至名歸！







美艷劇視界 創新智慧「筆」厲害

Samsung Galaxy Note 10+

推薦指數：★★★★

三星Note系列一直以來被公認為非蘋陣營的旗艦機，以超大螢幕畫面與S Pen手寫筆聞名。這款Q3登場全新Galaxy Note 10+，擁有比上代更大6.8吋Infinity-O近乎無邊框全螢幕，新研發的Dynamic AMOLED高廣色域顯示技術，續創絕美畫面視感。尤其獨家S Pen智慧再升級，既有藍牙可遠端控制快門拍照與當簡報筆使用外，新增Air actions遠端手勢操控，搭配指定手勢能控制相機多種功能，並強化手寫辨識廣度，手寫內容可一秒轉換Word、PDF檔或圖片轉存分享，還導入更威四鏡頭拍攝相機，搶眼度依舊不減！





徠卡四鏡頭 手機界拍攝天王

HUAWEI P30 Pro

推薦指數：★★★★★

若論2019年手機界最強拍攝機皇，非HUAWEI P30 Pro莫屬，創新搭載超感光徠卡四鏡頭，搶先實現業界5倍光學、10倍無損變焦取景性能，搭配超級低光源夜拍與2.5公分微距拍攝，讓廣角＋望遠＋微距＋日夜美拍全面達陣，綜合得分112分更刷新手機拍照新記錄。核心內建7奈米製程Kirin 980八核處理器，大視野6.47吋OLED廣色域水滴螢幕，導入獨特磁懸螢幕發聲音效技術與40W超級快充技術，特別是除首波能隨光線反射出漸層，美到不像話的天空之境色外，10月續推IFA 2019大展驚豔現場的嫣紫色與珠光貝母色兩款新色，持續吸睛萬眾矚目！



升降真全螢幕 遠近清晰美拍

OPPO Reno2

推薦指數：★★★★

找來蕭敬騰強力代言的OPPO，近日推出全新話題拍攝旗艦款Reno2，延續既有炫酷海豚鰭側旋升降前鏡頭架構，讓6.5吋AMOLED廣色域達真正無瀏海「全螢幕」。特別是既有卓越美顏自拍技術下，導入創新變焦四鏡頭，藉由4800萬畫素超高畫質主鏡頭，800萬116度超廣角、1300萬5倍混合光學變焦與200萬黑白鏡頭，輔以2.5公分微距支援，達到全焦段遠近強悍拍攝，此外新增「極夜模式」，能在近乎無光環境下做清晰夜拍，並針對錄影提供OIS超級防震，加上自家聞名的超級閃充與杜比音效，儘管處理器非頂尖，但憑藉一流攝功與2萬以下漂亮性價，風光入圍！



特色魅力獎

最強電競天菜 十大專屬配件！

ROG Phone II

推薦指數：★★★★★

Asus去年專為電競而生的首代ROG Phone與周邊大全配，深獲玩家市場好評，今年續推二代ROG Phone II，搭載業界最強高通S855+特規CPU，安兔兔跑分衝上40萬，還配置目前最快120Hz高刷新率&1毫秒快速反應6.59吋AMOLED螢幕，並挾帶強烈電競DNA未來感外觀，搶眼RGB發光燈效，重點專為一支手機設計十大專屬配件，諸如AeroActive II散熱風扇、TwinView Dock II雙螢幕基座與ROG Gamepad新遊戲控制器…等等，電力更配置到霸王級6000毫安培，持續穩坐史上最強電競機寶座，電競霸主捨我其誰！

21：9娛樂神器 Pro級錄影人眼追焦！

Sony Xperia 5

推薦指數：★★★★

平常愛看電影、追劇，重視影音娛樂，對於錄影或拍照品質講究者，這款嚴選入榜的Sony Xperia 5新旗艦絕對值得關注。很大亮點搭載6.1吋超寬版21:9 CinemaWide OLED廣色域螢幕，並移植Sony BRAVIA電視處理引擎技術與HDR功能，帶來寬廣視野、絕佳手持握感與精準色彩對比，簡直就是Sony高階電視行動縮小版。此外賦予優雅日系美工藝，專業好評Cinema Pro電影級錄影功能，特別是全新三鏡頭相機亦與Alpha單眼機師出同門，支援自動人眼追焦技術與高達每秒10張連拍、每秒30次自動對焦/曝光運算，讓張張照片都清晰！





黑莓實體按鍵 商務安全定位

BlackBerry KEY2 LE

推薦指數：★★★★

過去備受商務族歐肉的黑莓機，睽違五年後再度回歸本地市場，這款全新代表作BlackBerry KEY2 LE，保留黑莓系列經典背光「實體鍵盤」，搭配4.5吋IPS觸控螢幕，讓使用者雙管齊下，並支援快捷鍵設定。特別是針對商務安全應用，內建多項專用軟體，舉例BlackBerry Locker提供文件&檔案資料安全隱私加密；獨家DTEK安全監測，能随時檢查資安狀態，主動找出潛在安全漏洞；且還提供個人及公務雙帳戶管理， BlackBerry Hub訊息整合中心，可將郵件/簡訊/LINE/行事曆等納入同一頁面中管理，讓工作效率大提升。





蔡司認證三鏡頭 萬元下名門美攝

Nokia 7.2

推薦指數：★★★★

近來動作頻頻的Nokia，挾著精湛工藝外觀與蔡司光學認證鏡頭，在智慧手機市場闖出一片天。新推出的Nokia 7.2，萬元有找平民機價位下，大方導入蔡司認證矩陣排列三鏡頭相機。說起這蔡司鏡頭，在攝影界赫赫有名還可謂名門，特色擁有銳利、色彩鮮明的成像品質；這款Nokia 7.2藉由機背藝術圓框內4800萬主鏡頭＋800萬118度廣角鏡頭＋500萬畫素景深鏡頭，搭配獨家三種蔡司散景模式、專屬夜拍與AI智慧場景偵測，讓玩家從容因應日常生活拍攝焦段，愜意拍出銳利帶意境景深感，輔以創新PureDisplay顯示技術6.3吋廣色域螢幕，這也讓Nokia 7.2脫穎而出。





電力怪獸獎

超狂6000毫電量 旅遊&翻譯二刀流

SUGAR F20

推薦指數：★★★★★

超狂，手機也能成為戰力持久旅遊翻譯神器！SUGAR F20豈止擁有行動電源等級6000mAh業界最大電量，支援超長續航與QC3.0快充技術，尤其看準國人愛旅遊風氣，特別結合並直接內建翻譯機功能，提供104種語言輸入，42種語言即時對話翻譯，透過全球知名Nuance語音辨識技術，準確度達99%，搭配獨家AI翻譯系統與貼心介面設計，讓溝通清楚迅速；而實用拍照翻譯功能，解決無法輸入語言翻譯窘境；獨家24H真人翻譯官，亦可透過網路電話讓專業口譯人員全天候協助進行深入對話溝通…，輔以搶眼背蓋炫彩燈效外觀，6.26吋大視野螢幕與強大美顏拍照，毫無懸念強勢入圍！





強效持久電量 高顏值超高性價

realme 5

推薦指數：★★★★★

平價手機新同學玩很大！要用超大螢幕、超長續航電量新猛獸機，讓行動娛樂族狂歡整夜不斷電！熱騰騰新上市的realme 5，搭載同價位中更強高通S665處理器，6.5吋HD+大型水滴螢幕與內建5000 mAh大電池容量，確保出門整天追劇、聽音樂依舊活跳跳，最高待機時間更達29.9天之多；更棒是還賦予同級機中首見四鏡頭相機架構，集結標準、119度超廣角、4cm微距、人像景深鏡頭，讓全焦段拍攝不受限，前鏡頭更配置1300萬畫素支援AI智慧美顏，重點售價超殺僅4490元，背蓋還採3D幻彩水晶工法，能隨光線角度反射閃耀，絕對是隨身時尚「嬌」點！





勁量抓寶有感 追劇娛樂A級響宴

Asus ZenFone Max Pro M2

推薦指數：★★★★

Asus新一代中階款性能電力怪獸ZenFone Max Pro M2，可是經過最狂寶可夢阿伯封號「陳三元」認證，機體搭載5000mAh超大電量，經測試長時續航可連續觀看19小時影片，暢玩10小時遊戲，讓你抓寶抓到手軟都不GG。尤其大而美，還要讓喜愛追劇娛樂愛好者震撼「聲」有「色」；配置6.3吋FHD+全螢幕面板，趨近90%無邊框高屏佔比與94% NTSC廣色域，同時導入高檔五磁鐵立體揚聲喇叭與NXP智慧擴大晶片，賦予清晰生動逼真影像外，更讓音量、音域廣闊動次動不失真，隨時隨地展開專屬A級娛樂饗宴，加上讓人信賴品質與售後服務，雀屏上榜！





長效續航馬拉松 超廣角三鏡頭

Samsung Galaxy A40s

推薦指數：★★★★

三星中階款Galaxy A系列添長效美拍奇兵， A40s搭載電獸級5000mAh長效續航電力，即使整天照片影片拍不停，IG限動隨時PO，圈粉直播、追劇遊戲，依舊從早到晚精彩不斷電，並支援閃電快充速回神。配置6.4吋V極限AMOLED艷麗螢幕，支援臉部與指紋雙辨識，還內建三鏡頭相機系統，提供可智能日夜切換主鏡頭，超寬廣123度廣角鏡頭與自由可調景深鏡頭，甚至能聰明自動檢測被攝者有無閉眼、模糊或過度背光做提醒，舉手捕捉清晰逼真日夜之美，同時內建19種AI場景辨識技術，多元逗趣AR貼圖與濾鏡，還能創建個人專屬虛擬人偶及表情模式，帶來比帳面上更多優質彩蛋！

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