NOVA情報誌／專業創作者真命天機　Acer ConceptD 7搶鮮鑑賞

圖、文／NOVA情報誌

白色系高格調吸睛外觀，行動輕薄17.9mm、2.1公斤體態，搭載九代Core i7＋32GB DDR4剽悍硬規，nVIDIA RTX2080 Max-Q高檔顯卡，還配置專業色皇級15.6吋4K UHD IPS高廣色域螢幕，國際知名Pantone認證與Delta E <2色彩高精準值，高效能運作下更達圖書館等級40分貝超靜音…這、鑑定團若不出手就太沒天理，達人們集合，ConceptD 7創作者筆電搶鮮鑑賞！

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等

IT總年資：20年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「Ling」

姓名：陳雯伶

現任：PC Home雜誌 主編

綽號（英文名）：3C一姐

資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：5顆星

Acer ConceptD 7肚裡乾坤

◎剽悍Core i7硬規效能＋RTX2080 Max-Q顯卡：搭載英特爾九代Core i7-9750H處理器，nVIDIA RTX2080 Max-Q 8GB GDDR 6高檔顯卡，內置32GB DDR4記憶體，1TB＋1TB PCIe SSD高速固態硬碟，訴求繁重工作流程中能同步進行6K RED影片編輯和渲染。

◎15.6吋4K高細膩廣色域&Pantone精準色彩認證：配置15.6吋4K 3840×2160 IPS高解析霧面螢幕，100% Adobe RGB廣色域，內建色彩校正技術，通過國際知名Pantone認證，符合Delta E <2高色彩精準度。

◎超靜音40分貝運作＆Waves MaxxAudio耳機音效：內建獨家四代AeroBlade 3D金屬風扇系統，能達快速降溫與有效減噪，讓高效能運算下風扇聲控制40分貝以下靜音，相當於圖書館寧靜度。導入立體揚聲喇叭與Waves MaxxAudio音效，接上耳機賦予360度環繞空間體驗。

◎ConceptD Palette設計者界面&完善接駁彈性&電力續航：規劃專屬ConceptD Palette設定中心，提供快速調整色彩設定檔、系統監控、變更音效設定等。機身配置HDMI、兩只USB 3.1端，高速ThunderBolt 3 Type-C USB端，有線乙太網路端與耳機/麥克風輸出端等；電力續航約4-4.5小時。





鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型』

大審婆：各位麻吉，首先針對設計工作者講究的外觀造型開鑑！



克里夫：第一眼白色質感外觀有先聲奪人效果，感覺跟其它筆電很明顯不同，就迎合設計師族群定位來說個人認為滿成功，實際上拿起來也沒看起來重，想輕鬆帶到星巴克工作也不會有太大負擔！



安安：設計族群需要高電腦效能，過去幾年來很多人都買電競筆電，但試想一位設計師，從包包內拿一台電競機出來展示作品，總有點怪怪滴。這族群不怕花錢，需要的是專業與格調，ConceptD 7無論白色造型、邊框ID規劃設計都有切中設計師胃口，我給高評價。



Ling：同感！外觀造型做到一般設計師想要的乾淨、簡約優雅感覺，且這顏色與型也會是女生所喜歡，視覺上確實有達設計款訴求，看起來就很舒服。



男哥：個人滿喜歡這白色富設計感造型！雖然走簡約路線，但卻不呆板，尤其機背波浪型導流出風口有視覺層次點綴效果，低調中帶點流行元素，是設計師會喜歡的菜，尤其鍵盤背光採用橘黃琥珀色，這暖色系光源很適合夜晚加班的設計師，讓視覺看起來舒適，周董上身、哎喲不錯喔！





鑑定2番目→一定要這麼鑑 『剽悍Core i7硬規效能＋RTX2080 Max-Q顯卡』

大審婆：朋友啊，硬規效能嘛很重要，來吧，持續鑑！



Ling：它定位輕薄攜帶型筆電，其實這樣硬體配置算高規，且考量創作者檔案存取高度需求，還配到32GB DDR4與1TB＋1TB PCIe SSD，效能完全可因應高端設計師使用！當然很大原因是顯卡走nVIDIA的Max-Q規範，才能相對做到這高效輕薄，同時兼顧穩定散熱與噪音分貝控制！



安安：這規格等級配置沒話說，硬體效能確實有達到最高要求。不過因自己也是影片剪輯工作者，有個地方覺得還不盡完善，就是nVIDIA RTX2080顯卡部分，雖然效能上沒問題，但坊間不少設計師桌機都用蘋果Mac電腦，顯卡搭的是AMD系列，當跨平台使用，可能出現檔案作品不相容或誤差問題風險，特別是遊戲設計領域較常會遇到，若能一併推出AMD顯卡機供選擇就更好。



克里夫：問題是內建AMD顯卡就無法做到這麼薄，會變小胖子（全場大笑）。撇開安安提到的相容性，就WinTel平台它應該是目前設計師能買到最強的規格，一般電競機也不需要到1TB＋1TB PCIe SSD，且能跑RAID 0功能其實滿快的，這部分對於影片剪輯與設計者有幫助。



男哥：過去買電競機中有近2-3比例都是設計師族群，因需高效能去跑影片或過檔提升工作效率，它針對跑程式吃重的CPU，搭載九代Core i7-9750H這顆很夠力，加上配到32GB記憶體，撇開價格問題，是一部會讓設計者滿意筆電，重點高規下將機身做到輕薄化，更是一大價值，我想貴就貴在這囉（全場又是大笑）！





鑑定3番目→一定要這麼鑑 『15.6吋4K 廣色域&Pantone色彩認證』

大審婆：各位鑑友，螢幕對於專業設計師更是關鍵，針對實際觀感持續鑑！



克里夫：這螢幕是它另一大賣點！以往很多設計師族群，都要自己去尋找第三方校色工具，其實很花人工是種負擔，這款提供4K細膩度且通過Pantone認證，顏色正確性上無需讓人費心，買來就能用，這點其實滿重要，符合即戰力需要。



Ling：剛剛實際用它播放4K影片，就我這平凡人眼睛就覺得，哇、色彩很漂亮，看起來又自然舒服，沒有那種誇張濃郁感，加上顏色達精準的Delta E＜2標準值，很OK。



安安：對設計師來說，過往電競筆電都強調反應速度快，但他們真正需求是色彩準確性，速度反而沒太加到分。這款螢幕搭4K IPS技術廣色域面板，又符合專業色彩誤差規範與Pantone認證背書，確實能滿足設計師期待！



男哥：同感！對專業工作者來講，色彩精準度最重要，因需螢幕看到的與實際印出來顏色一致，就也是為何過去專業LCD顯示器會賣得不錯原因。實際觀看它畫面色彩表現真實漂亮，即便工作之餘拿來看4K影片也相當過癮，加上窄邊框霧面不反光，這部份我也打高分！





鑑定4番目→一定要這麼鑑 『超靜音40分貝運作＆Waves MaxxAudio耳機音效』

大審婆：針對40分貝超靜音&實際音效表現再鑑！



Ling：它內部風扇系統源自於自家電競系列，其實上個月我們鑑定Acer電競筆電就提到四代AeroBlade 3D金屬風扇做到比以往靜音很多，加上採用Max-Q顯卡架構規範，相輔相成風扇聲控制40分貝以下！音效部分實際聆聽發現立體喇叭外擴音滿清晰，即使不戴耳機也有不錯體驗。



安安：許多哥德式風格的設計師，工作時難以忍受噪音，因高敏感度思維下才能設計出創意作品，這款特別將風扇聲控制40分貝以下，是相當貼心且實用作法。另外外擴音效表現確實挺不賴，當設計師要將影片作品秀給客戶時看需播放音效，這點就有幫助！



克里夫：以往設計師TA族群會買電競筆電來用，但電競機對他們來說有兩大不滿足，就是螢幕與噪音！電競玩家可以為效能去犧牲安靜度，因玩電競大多都戴耳機，因此電競機風扇聲從高到低階都很吵，然而這樣的應用環境對設計師是行不通的。這款很大價值高效運作下能有效控制風扇噪音，是它繼專業色彩螢幕外很重要的加分設計。



男哥：我補充一下它的音效，實際聆聽雖然外擴聲量沒有很大，但卻頗為清晰，且能明顯感受環繞感，尤其當接上耳機讓我有點驚訝，聲音爆發力極強，僅開30%音量就近人耳極限，可見內建的擴大晶片等級高，尤其低頻響應與環繞空間感表現也比預期好，我要按讚！





鑑定5番目→一定要這麼鑑 『專用界面＆接駁彈性&人性規劃』

大審婆：最後、針對專用ConceptD Palette設計者界面、完善接駁彈性&電力續航拉斯兜鑑！



安安：接駁端配置該有的都有，我認為是滿好做法，不過電力續航4小時稍嫌少些，帶出門開會個半天可能就要找地方充，這部分有進步空間。



Ling：其實在英特爾規範下的創作者筆電，ThunderBolt 3 Type-C是必備條件，因這族群會有大量影音傳輸需求，但比較可惜機身只配置一個，我認為就它定位與高單價，應該要配置兩個，讓左右邊都有。



克里夫：它最特別地方把有線網路端加回去，真的有考慮到設計師用途，因多數設計師或影像工作者筆電或桌機儲存很多都會用NAS，特別是母帶存檔，這時有線網路顯得重要，會讓連結備份速度很快。另外呼應Ling所言，ThunderBolt 3一個確實太少，因現在儲存不是用NAS就是ThunderBolt外接，USB速度太慢專業人士已少用，配置兩個會更實用！

男哥：同意安安說法，因它體態輕薄具行動攜帶性，且時下坊間筆電動輒7.8小時起跳，若電力能再提升就更完善。另外就它價格定位與特殊白色系外觀，建議應該隨機配附專屬一體成型滑鼠或外攜皮套，不然亂搭外面阿里不達的滑鼠會很醜（全場狂笑），讓格調降低哩！



大審婆：瞭解，感溫喔





Acer ConceptD 7細部功能仔細瞧！

◎琥珀色鍵盤背光

鍵盤採用特殊琥珀色背光，讓夜晚加班的創作工作者有更好視覺舒適度。

◎波浪型導流出風口

機背波浪型出風口設計，兼具散熱導流功用與視覺層次點綴效果，讓外觀更有型。





◎Thunderbolt 3 Type-C USB 高速介面

機身右側配置Thunderbolt 3 USB-C高速傳輸端，能大幅節省龐大資料量傳輸時間。





◎機底立體揚聲喇叭

機底前端配置立體揚聲喇叭，輔以Waves MaxxAudio音效技術，提供清晰富環繞感優異聆聽體驗。



『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Acer ConceptD 7創作者筆電打分數囉！



『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：85

男哥：86

Ling：83

安安：82



平均分數： 84分 NOVA數位鑑定過關」



『我要上訴─原廠有話要說』

偶大審婆一向以超龜毛聞名，不、是超完美主義者啦！這次超級鑑定團給Acer ConceptD 7創作者筆電都打了「這東東還真不錯！」評價，但鑑定會中依然有一些挑剔聲浪，偶一定要給它好好追根究底…。趕緊去找Acer宏碁品牌行銷部產品經理廖國清（國清弟）問明白！

Q大審婆：與會專家普遍讚賞ConceptD 7白色高格調外觀，認為很合設計師胃口，硬體效能Core i7-9750H＋RTX2080 Max-Q高規也相當符合需求。但有達人指出不少設計師桌機都使用蘋果系列Mac電腦，顯卡用的是AMD系列，當跨平台使用可能出現檔案作品不相容或誤差問題風險，若能一併推出AMD顯卡機供選擇就更好？對此…

A國清弟：ConceptD創系列為創作者提供完整產品線，依創作者需求分別有 nVIDIA Geforce與Quadro系列顯卡機種。創作工作者依應用不同，區分2D Creator、3D Creator、Developer，大部分Mac使用者為2D Creator，而各軟體平台亦多支援Apple /Windows，跨平台檔案的相容性，大部分取決軟體而非硬體喔！



Q大審婆：現場達人對於ConceptD 7配置專業4K UHD廣色域& Pantone認證精準色彩表現，運作時風扇聲低於40分貝靜音等設計大為讚揚。接駁端規劃上，美中不足是ThunderBolt 3 Type-C只規劃一個，應該要配置兩個，讓左右邊都有會更實用？

A國清弟：新型態擴充介面ThunderBolt 3 Type-C需求越來越多，後續新產品規劃將會列入產品設計重要考量。目前宏碁亦規劃有Type-C Hub，提供使用者另行購買擴充。



Q大審婆：承上題，接駁端有加入有線乙太網路端對設計師實用加分，但電力續航僅4-4.5小時有些太少，坊間行動筆電動輒7.8小時起跳，這部分還有進步空間？

A國清弟：搭載高效能CPU/GPU薄型筆電，在效能與電池續航上的平衡，是每個品牌業者所追求議題，宏碁秉持使用者需求持續創新產品發想，繼續為效能與續航最佳化兼具做努力。



Q大審婆：達人認為就ConceptD 7高單價定位與特殊白色外觀，應該隨機貼心配附專屬的一體成型滑鼠甚至外攜皮套，不然亂搭坊間滑鼠會將格調降低？

A國清弟：謝謝達人們建議，宏碁將會對產品及配件完整品牌識別整合努力！

大審婆：瞭解，阿里卡豆！





鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到Acer ConceptD 7創作者筆電獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的國清弟又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊通到NOVA搶購兩台，擇日送到兩位總統參選人手中並打好關係，搞不好以後還能弄個啥顧問或國營董事做做，那就卯死、哈哈！

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