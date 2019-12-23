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NOVA情報誌／AMD三代旗艦逆襲　速效破表！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

DIY高階組裝市場發「燒」～激爽超頻火力全開，專業創作極速達陣，外加效能&擴充性創新高，玩家遊戲族不心動也難！

歲末年終，撼動DIY板卡界頭號大事，就是AMD發動「逆襲」，全新發表三代Ryzen Threadripper處理器，挾先進7奈米製程，讓新科3900X系列高階版CPU一舉攻上32核心，剽悍超頻&高核心多工極致運算，搭配「優勢擴充性&超高速傳輸」的嶄新TRX40晶片主板，豈止遊戲玩家望眼欲穿，還黑卒吃過河「跨界」收攏新興正夯的「創作者」與工作站市場，話題聲勢一片看好，並牽動高階主板市場版圖消長。

老大哥英特爾Intel也不是吃素的，選在同時間拋出第十代高階Core X極致版平台CPU應戰，微幅優化Boost時脈，提升擴充性增添4條PCIe訊號，讓主板有更妥善運用，重點售價相較過去同階CPU大幅調降，傾全力「護盤」。
面對這場AI雙雄駁火戲碼，最大受惠者正是咱們消費大眾，相信不少DIY玩家竊竊私喜甚至笑開懷，擁有更大發揮空間激爽超頻，火力全開組裝出最夏趴部林部林戰神級PC。在此前提下，身為多數「庶民」沒豪宅可炒的我們，秉持錢花刀口原則，還是先好好練功，掌握板卡雙強「主機板&顯卡」發展脈動卡實在！

（圖／NOVA情報誌提供）

AMD TRX40主板出鞘 PCIe 4.0速效狂飆

我們知道，CPU與主機板關係就像夫妻，需要相同腳位才能搭配應用。隨著11月底AMD三代Ryzen Threadripper處理器登場，各大廠同步推出相對應的新TRX40晶片主板奧援。說起這AMD TRX40晶片平台，很大特色在於擴充性破表，支援四通道DDR4記憶體，每通道可上到256GB容量，並提供高達64條PCIe訊號，代表可連接裝置數量相當可觀，讓玩家能發揮更大組裝應用空間。

當然「極速傳輸速率」更是一大看頭優勢！特別是新板支援最新PCIe 4.0（Gen 4）傳輸規格，相較既有PCIe 3.0速率快上1倍，雖然就顯卡跑分測試數據上差異仍有限，但對於M.2 SSD跑資料傳輸效率，卻有很大突破，PCIe 4.0×16全開狀態下速度最快可上到64GB/s，讓玩家相當有感。一來CPU核心數有助多工處理，再者能裝上很快SSD運作，讓剪輯影片、傳輸檔案或龐大資料運算時效率高很多，定位上瞄準追求極致高階性能旗艦板玩家，還跨界鎖定龐大的創作者市場。

至於老大哥榨出的Intel十代Core X極致版「優化」新CPU，則沿用既有LGA2066腳位X299晶片系列主板，針對時脈與PCIe 3.0擴充做升級，重點定價大幅親民，固樁意味濃厚，各家主板型號以X229X或X299 CLX等做新舊辨識區隔。當然，儘管英特爾CPU核心數沒AMD多，價格也較硬些，但畢竟單核心時脈頻率高，散熱控制上也較好，更有利於拿來玩極致超頻。因此對於重度超頻市場，Intel仍保有高度優勢競爭力，倘若有多工作業考量或講求高CP值，AMD將會是不錯選擇。

（圖／NOVA情報誌提供）

散熱&電源雙進擊 穩定耐用不降頻

對於主機板來說，「散熱」、「供電」設計相當重要，倘若散熱供電未到位，運作時容易造成溫度過高，超頻上去不到幾秒鐘時脈就可能降回，甚至還導致系統不穩定；試想，若今天開一台跑車想飆速，油門卻因引擎過熱催不上去，那絕對很XXX。

尤其面對新一代CPU核心數愈來愈多，M.2 SSD速度愈跑愈快，溫度熱能相比過去更高；各家主板大廠紛紛針對散熱機制做精進，例如導入更大範圍盔甲散熱片，甚至整張板子都採金屬材質來分散熱源，且因應最新AMD TRX40高階系列主板，有志一同在晶片組與VRM模組上都裝上主動式風扇來降溫，甚至部分品牌如技嘉直接套用水冷式散熱系統，讓玩家能穩定控溫尬超頻。


豈止散熱設計，供電系統模組更可視為主機板命脈，關乎電 壓穩定、電流量、超頻時溫度控制與元件使用壽命，愈高階或超頻性主板，對於供電要求則愈高。對此各家新一代主板持續針對獨家電路規劃、電源供電相數與Dr. MOS驅動整合元件著墨下功夫，高階遊戲系列板多搭載12相以上數位供電模組，旗艦超頻板還導入業界最高16相PWM，同時透過如高階90A安培Dr. MOS配置，兼具超頻提升與降低溫度，賦予更高耐用性…諸此皆是主板時選購時需特別關注環節。

（圖／NOVA情報誌提供）

USB 3.2高速傳輸新規 WiFi 6無線炫彩工藝

主機板一用就兩三年，「擴充應用」也不能輕忽，關乎未來好不好用，夠不夠用的問題。選擇上盡可能I/O埠接駁端配置數愈齊全愈好，且務必挑「新規格標準」，像是日常傳輸資料常用的USB介面，新一代高階主板開始內建最新「USB 3.2 Gen2×2」規格，相較現有USB 3.1的5Gbps速率（藍色），USB 3.2 Gen2的10Gbps速率（紅色），整整提高2-4倍，最快來到20Gbps，對於檔案資料的高速傳輸效率高很多，坊間亦開始出現相對應的外接硬碟。此外平常若有大量備份或身為內容創作者，擁有超高頻寬速率40Gbps的Thunderbolt 3介面勢必納入考量。


當然DIY很大族群就是電競遊戲玩家，網路連線速度不能少，各家新一代主板已支援2.5G、10G高速有線LAN埠，且今年起更將新一代WiFi 802.11ax無線網卡導入，讓無線傳輸速度與時俱進。同時個性化工藝與RGB燈效氣氛點綴依舊是顯學，能營造氣氛或串連周邊發光元件連動，此外今年主板普遍轉於低調，改走品位視覺質感，塑造另種內斂奢華Fu。

（圖／NOVA情報誌提供）


RTX20 Super系列上位 主板顯卡採購有方

遊戲玩家不可或缺的「VGA顯卡」，大廠nVIDIA亦在Q3持續端出牛肉，推出新「GeForce RTX20 Super系列」，首波釋出RTX 2080 Super、RTX 2070 Super、RTX 2060 Super三款GPU顯示繪圖晶片，優點除承襲Turing架構與光影追蹤技術外，包含CUDA核心數、時脈、記憶體速率皆有所提升，讓整體效能往上跳上一階，舉例新RTX2070 Super已可取代過去RTX2080性能，特別是效能升階、售價卻不變，變向提高性價比，推出後大受玩家歡迎。當然各家顯卡大廠因應新晶片，亮出新一代RTX20 Super系列高階顯卡搶市，持續針對關鍵的散熱、多風扇技術、元件用料與RGB燈效改良進化，賦予凌駕公版更高超頻性與耐用性。

（圖／NOVA情報誌提供）

「最後如何聰明購？」首先衡量自己用途需求、預算多少、想玩的遊戲類型與是否想超頻。建議第一步先選擇想裝的CPU陣營，是A牌還是I牌；假設挑英特爾又有超頻需求，則選K版超頻CPU與Z系列對應平台，並考量想安裝的裝置種類與數量，在預算範圍內列出口袋名單，再從中就穩定性、品牌信賴度、保固等條件篩選出最速配戰友。至於顯卡部分，依舊先瞭解自己愛玩的遊戲類型與對繪圖晶片最低需求，並注意顯卡在超頻下的穩定性，機殼尺寸，安裝相容性、風扇散熱數量與效率等，如此就萬無一失。

（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw

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