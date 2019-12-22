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只到12月31日！4大超商年終點數兌換清倉　全家推2點可折消費1元

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▲全家便利商店自1月30日至2月26日春節期間，針對會員推出「扣點玩輪盤」遊戲，總獎項價值高達1億元。（圖／全家提供）

▲4大超商進入點數年終清倉，要換要快，上圖僅為示意圖。（圖／全家提供）

記者蔡玟君／綜合報導

到各大通路賣場購物，民眾都會習慣累積紅利點數，隨著年末到來，許多紅利點數兌換期限都只到12月31日為止，已超商與超市為例，全聯福利中心是唯一紅利點數無兌換期限的通路，4大超商兌換規定則為隔年年底，因此手上若仍有點數，可要把握這幾週趕快兌換。

7-11的OPEN POINT點數使用期限為隔年的12月31日，逾期會自動失效不展延兌換日期，若想兌換可在全台7-11門市ibon或特約合作平台兌換。目前民眾最帶使用點數兌換的前3名為虛擬遊戲、免費兌換商品和點數平台互換。

▲▼7-11穀昌門市。（圖／天生寶家族提供）

▲7-11門市示意圖。（圖／天生寶家族提供）

全家便利商店點數兌換期限較為不同，若是全家會員綁定UUPON、HAPPYGO，點數兌換期限為隔年12月31日，全家會員點數兌換期限則為隔年3月31日，為了讓旅客可以盡快兌換，全家推出只要2點即可折抵消費1元優惠。

萊爾富Hii點使用期限為隔年的12月31日，根據統計，民眾最喜歡兌換茶葉蛋、衛生紙和鮮奶，同時更喜歡用來折抵現金；OK mart會員點數兌換期限為隔年12月31日，根據數據指出，民眾最愛兌換茶葉蛋，一個月最高可換破10萬顆，生活用品與零食點心也是民眾的兌換首選。

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