芋圓控喝起來！超商冬季限定「芋頭地瓜圓飲」上市　牛奶、拿鐵任選任搭

▲OK café風味飲推出全新「芋頭地瓜圓飲」。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

搶攻暖冬商機，各大超商咖啡紛紛祭出新品，其中，OK café風味飲即日起推出全新「芋頭地瓜圓飲」，且地瓜圓、芋圓不只可以搭配牛奶，喜愛咖啡的消費者也可以選擇搭配拿鐵，一次滿足各種需求。

隨著氣溫逐漸降低，走在路上幾乎人手一杯熱飲，尤其超商咖啡銷售直線上升，看準商機，OK café風味飲系列推出新品「芋頭地瓜圓飲」，結合台灣對九份芋圓的特殊記憶，將地瓜圓、芋圓加入牛奶或拿鐵中，喝下的每一口都能咬得到Q澎感，還有淡淡芋頭香，店家更貼心準備拿鐵選擇，讓喜愛喝咖啡的消費者可以選擇拿鐵，即日起全台902間門市正式開賣，且至2020年1月1日，OK APP會員獨享第二杯5元優惠。

▲Let’s Café、MONBANA巧克力聯名推出MONBANA可可飲。（圖／記者蕭筠攝）



除OK café之外，7-11 CITY Café水果系咖啡於11月中也推出全新「韓國黃金柚香咖啡」，選用韓國全羅南道高興郡柚子融合香醇美式咖啡，是暖冬療癒系飲品的新選擇。而全家Let’s Café近來則和法國知名「MONBANA巧克力」聯名推出一款MONBANA可可飲，口感香濃，在冬天來上一杯幸福感直接爆棚。

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