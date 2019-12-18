　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

芋圓控喝起來！超商冬季限定「芋頭地瓜圓飲」上市　牛奶、拿鐵任選任搭

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼OKmart新品「芋頭地瓜圓飲」。（圖／OK提供）

▲OK café風味飲推出全新「芋頭地瓜圓飲」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻暖冬商機，各大超商咖啡紛紛祭出新品，其中，OK café風味飲即日起推出全新「芋頭地瓜圓飲」，且地瓜圓、芋圓不只可以搭配牛奶，喜愛咖啡的消費者也可以選擇搭配拿鐵，一次滿足各種需求。

隨著氣溫逐漸降低，走在路上幾乎人手一杯熱飲，尤其超商咖啡銷售直線上升，看準商機，OK café風味飲系列推出新品「芋頭地瓜圓飲」，結合台灣對九份芋圓的特殊記憶，將地瓜圓、芋圓加入牛奶或拿鐵中，喝下的每一口都能咬得到Q澎感，還有淡淡芋頭香，店家更貼心準備拿鐵選擇，讓喜愛喝咖啡的消費者可以選擇拿鐵，即日起全台902間門市正式開賣，且至2020年1月1日，OK APP會員獨享第二杯5元優惠。

▲▼全家、MONBANA巧克力聯名甜點及集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲Let’s Café、MONBANA巧克力聯名推出MONBANA可可飲。（圖／記者蕭筠攝）

除OK café之外，7-11 CITY Café水果系咖啡於11月中也推出全新「韓國黃金柚香咖啡」，選用韓國全羅南道高興郡柚子融合香醇美式咖啡，是暖冬療癒系飲品的新選擇。而全家Let’s Café近來則和法國知名「MONBANA巧克力」聯名推出一款MONBANA可可飲，口感香濃，在冬天來上一杯幸福感直接爆棚。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
34G辣模身分起底！廁所引爆瓦斯全身嚴重灼傷　吐10年病史：
捷克論壇G奶Show Girl心情不好　點燃瓦斯引氣爆「炸全
波特王合作陸方超霸氣合約曝！拒上陸綜「死守底線」：一開始就沒
高以翔女友PO新房照！「裝潢全是他最愛」網淚崩：是你們新家
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

芋圓控喝起來！超商冬季限定「芋頭地瓜圓飲」上市　牛奶、拿鐵任選任搭

好市多「巨無霸倉鼠」出沒！「返家過程全紀錄」曝光　網全融化：想養一隻

台中科技人瘋搶　這個推案區含金量最高

網友狂推必囤貨！台酒冬季限定花雕系列　20年花雕酒+金椒辣醬暖到狂冒汗

年終好房購屋術！「中研A+」自備49萬　馬上實現買房夢想

鋼鐵V的私密保養哲學　徐若瑄：「正確的私密清潔才能成就更完美的自己」

年度10大影響力好書《蔡康永的情商課》　同時榮登暢銷榜首

超有感！安裝「洗澡神器」電費帳單省6千　暢快沖澡心情不再壓力山大

東森端出最強年菜戰力奪評比三冠王　入手冠軍年菜組合千元有找

天天堅果飲hold住健康好身材　Angelina身材辣翻IG

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

芋圓控喝起來！超商冬季限定「芋頭地瓜圓飲」上市　牛奶、拿鐵任選任搭

好市多「巨無霸倉鼠」出沒！「返家過程全紀錄」曝光　網全融化：想養一隻

台中科技人瘋搶　這個推案區含金量最高

網友狂推必囤貨！台酒冬季限定花雕系列　20年花雕酒+金椒辣醬暖到狂冒汗

年終好房購屋術！「中研A+」自備49萬　馬上實現買房夢想

鋼鐵V的私密保養哲學　徐若瑄：「正確的私密清潔才能成就更完美的自己」

年度10大影響力好書《蔡康永的情商課》　同時榮登暢銷榜首

超有感！安裝「洗澡神器」電費帳單省6千　暢快沖澡心情不再壓力山大

東森端出最強年菜戰力奪評比三冠王　入手冠軍年菜組合千元有找

天天堅果飲hold住健康好身材　Angelina身材辣翻IG

中職／樂天創辦人三木谷浩史親自來台　重要幹部進駐桃猿

加起來11勝！勇士對鵜鶘全美直播遭取消　狀元Zion恢復投籃歸隊倒數？

新莊骨董店好熱鬧　客人都開雙B提現金袋...警監控真相大白

「愛迪達」出自黃春明創意　用 iPad 寫人生首部長篇小說

新竹縣立委大選　2選區情勢未明！選民坐等三角督結果

安心過好年！勞工紓困貸款申請　週五開跑　每人最高可貸10萬元

上班族沒時間打掃家裡一團亂　家事女王3招麻煩省一半

iPhone SE 2外觀再曝：放回耳機孔、搭配夜幕綠

涉謀殺蒙古女模　特警願指證大馬前首相納吉是主謀

鍾文榮／搶香灰搞文創，開展「靈力經濟」

消費熱門新聞

好市多「巨無霸倉鼠」出沒！網全融化

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

懂玩?2020請假攻略刷對卡10元1哩

史努比好朋友們在小7！查理布朗化身Q萌公仔

網推懶人美食台酒推冬季限定泡麵

潮炸！千元預算買高CP運動神鞋

年度10大團購甜點　最狂泡芙稱霸

鋼鐵V徐若瑄的私密保養哲學

喝起來！超商「芋頭地瓜圓飲」上市

聖誕送Dyson吹風機　寵愛另一半

好市多「神級可可粉」化身7款甜點！

台中科技人瘋搶　這個推案區含金量最高

外國Youtuber教你糙米漿懶人美食

天天堅果飲　Angelina維持健康美

更多熱門

相關新聞

品客推出《瑞克和莫蒂》酸黃瓜洋芋片

品客推出《瑞克和莫蒂》酸黃瓜洋芋片

《瑞克和莫蒂》是一部美國成人卡通，劇中諷刺許多人對種族、價值觀、性別的認知，因此受到民眾的熱烈歡迎，而知名洋芋片品牌品客（Pringles），近期便宣布將與《瑞克和莫蒂》合作，並以酸黃瓜瓶身為主題，推出名為「Pickle Rick」的全新口味。

母「做黑手才有出息」　他反駁：朋友27歲當超商店長了

母「做黑手才有出息」　他反駁：朋友27歲當超商店長了

超商提供24小時外幣兌換機

超商提供24小時外幣兌換機

超強小7「X-STORE 3」高雄登場

超強小7「X-STORE 3」高雄登場

小7「馬尾天使女店員」超暖幫阿婆　2萬人讚爆：加薪

小7「馬尾天使女店員」超暖幫阿婆　2萬人讚爆：加薪

關鍵字：

超商咖啡芋頭地瓜圓飲

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

快找自己的鄉鎮市區！　「台灣姓氏地圖」統整全台前30名

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面