殲-20之後解放軍再研發「隱形戰機」　網推測「殲-31」升級自用版

▲網友推測，解放軍新的隱形戰機，可能是殲-31升級自用版。（圖／翻攝自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）日前引述大陸官媒《環球時報》報導指出，大陸正在研發新型戰機，預期將會大量應用先進複合材料，而且具備低觀察性的能力。

2018年9月，中國航空工業集團公司（瀋陽飛機設計研究所）結構部和中航工業製造技術研究所武器項目部共同組建了代號為「JJ」的團隊，旨在開發一種新型的戰機，JJ團隊2019年11月提交了測試機的草圖，雖然團隊在微信貼出照片指出他們專門研發S形氣道，但並未詳述新戰機的名稱，或是具體細節。

一位要求匿名的軍事專家對《環球時報》指出，隱形戰機通常會出現S型氣道，因為它能夠避免遭到敵對雷達偵測。

JJ團隊旗下有3個小組獲得表揚，其中兩個小組研發出複合材料，還有複合性金屬進氣口，而另一個小組則初步展示了一種先進材料。

文中指出，瀋飛以研發多種大陸戰機而聞名，包括殲-11、殲-16，還有艦載戰機殲-15，同時也設計了解放軍的第二款隱形戰機殲-31。雖然「鶻鷹」並未在大陸入列服役，但已成為出口產品。

部份軍事觀察家推斷，所謂的新型戰機，可能是升級的自用版殲-31戰機。不過也有人退測，它可能另一款完全不同的新戰機。許多軍迷甚至預測，瀋飛會研發解放軍下一代艦載機。

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