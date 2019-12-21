太空就是新戰場！美72年來首個全新軍種　川普宣布成立「太空軍」

▲川普簽署2020財政年度《國防授權法》（NDAA）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普21日正式簽署2020財政年度《國防授權法》（NDAA），總預算高達7380億美元，其中全球第一支「太空軍隊」將分得4000萬美元的資金。川普表示，在國家安全遭受嚴重威脅的情況下，美國掌握在太空的絕對優勢非常重要，「我們領先的幅度不夠，這支太空軍隊將幫助我們遏止侵略，並控制最終的制高點（high ground）。」

川普（Donald Trump）在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）正式簽署《國防授權法》，並宣布為了應對來自中國與俄羅斯的威脅，美國必須在「外太空」取得大幅度的領先優勢，因此成立該國72年來首個全新軍種，歸於空軍底下的「太空軍」，籌備階段的首年資金高達4000萬美元。

川普表示，太空是全新的作戰領域，儘管美國已經取得領先，但幅度仍不夠大，「這支太空軍隊將幫助我們遏止侵略，並控制最終的制高點（high ground）。」美國防部長艾斯培（Mark Esper）指出，太空軍的主要任務，就是維持美國在星際的主導地位，「我們越來越依賴在外太空的能力，那裡儼然就是新的作戰區。」

▲川普（右）任命空軍上將雷蒙德（左）為首任太空軍參謀長。（圖／達志影像／美聯社）



目前空軍上將雷蒙德（John W. Raymond）將擔任首位太空軍的參謀長，而原本的空軍太空司令部（U.S. Space Command）也將被取消，未來太空參謀長也將列席參謀長聯席會議。

儘管和其他動輒千億預算的軍種相比，太空軍的預算顯得微不足道，但戰略與國際中心（Center for Strategic and International Studies）的太空策略顧問約翰遜（Kaitlyn Johnson）指出，建立太空軍是非常重要的里程碑，不過也有些值得擔心的地方，「就算它被寫入了2020的國防授權法，但不代表它不能被取消。」

約翰遜認為，民主黨人士一直反對將太空部隊視為獨立軍種，若是明年大選過後，民主黨重新入主白宮，那麼太空軍也有可能被削減甚至是解散。

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