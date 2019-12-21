解放軍「山東艦」航母精實掃地畫面曝光！　甲板掃得比家裡乾淨

▲央視曝光「山東艦」甲板精實打掃畫面。（圖／翻攝自CCTV軍事YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍自主研發航母「山東艦」日前正式服役，航空母艦的甲板部分，因為必須讓戰機起降，所以清潔的部分至關重要，必須逐吋檢視每一寸地面，避免有任何影響戰機安全的雜物。大陸官媒央視日前的播出的影片當中，就曝光了「山東艦」人員精實打掃甲板的畫面，充分體現出「具有中國特色」的航母操作方式。

《央視》軍事頻道播出的「山東艦」影片中，播出許多航母的操縱細節，引發網友的熱議，其中一個片段中，只見一群阿兵哥背著類似家用吸塵器的機器，仔細清理每一寸甲板上的雜物，避免戰機起降時受到任何一個微小碎屑的影響。

這個畫面在台灣的臉書社團「中華軍武論壇」上引發討論，有網友貼出外媒《安克拉治每日新聞》的報導指出，美軍15年前就向民間企業尋求能設計專門用於清理航空母艦甲板的機器與技術，除了能清掃甲板上異物，還要清除甲板上殘留的化學藥劑油汙，機器必須取代過去人工用刷子加清潔劑的功能，用水量要少，不能讓污染環境的清潔劑流入海中，還要能承受長時間在海上高侵蝕性環境中穩定作業。

▲美國Triverus公司研發的航母甲板專用清潔車。（圖／翻攝Triverus YouTube）



不久後，機械技師出身的佛格爾(Hans Vogel)所領導的一間只有22名員工的新創公司Triverus研發出了美國海軍所要求的航母甲板清潔車，每一輛售價100萬美元（折合新台幣3000萬），近年來美軍已經訂購了7輛清潔車，由於清潔效率太好了，美軍最近又新開了50輛的訂單。

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