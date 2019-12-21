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Wecare大遊行圓滿落幕　50萬人手機照亮60m高鏡球...榮光照耀高雄

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記者許宥孺、吳奕靖、翁進忠、洪正達／高雄報導

「Wecare台灣大遊行」在21日走上街頭，遊行時間進入尾聲，主辦單位號召民眾共同開啟手機燈光，照向60公尺高的鏡球，希望匯集成強大能量，盼「榮光照耀高雄，永遠平安台灣。」

▲Wecare大遊行最後的儀式，照亮「榮光鏡球」 。（圖／主辦單位提供）

▲Wecare大遊行最後的儀式，照亮「榮光鏡球」 。（圖／主辦單位提供）

▲Wecare大遊行最後的儀式，照亮「榮光鏡球」 。（圖／記者許宥孺攝）

▲Wecare大遊行最後的儀式，照亮「榮光鏡球」 。（圖／記者許宥孺攝）

▲Wecare大遊行最後的儀式，照亮「榮光鏡球」 。（圖／主辦單位提供）

▲Wecare大遊行最後的儀式，照亮「榮光鏡球」。（圖／主辦單位提供）

由Wecare高雄、公民割草行動以及台灣基進黨所發起的「Wecare台灣大遊行」，約在下午4時40分左右，九支遊行隊伍抵達遊行終點大勇路和公園二路交叉口，主辦單位稍早宣布有50萬人前來響應。主持人邱俊憲表示，「韓國瑜對高雄市民一句抱歉、一句對不起都沒說，非常多市民朋友對他很失望」，因為自由的空氣是如此珍貴。

▲Wecare大遊行最後的儀式，照亮「榮光鏡球」 。（圖／記者許宥孺攝）

▲眾人拿起手機照亮「榮光鏡球」 。（圖／記者許宥孺攝）

遊行終點高掛一顆直徑5公尺的鏡球，主辦單位先前曾要參加民眾帶雷射筆，共同照亮鏡球，不過因安全疑慮問題，改為手機點亮，在主持人的指示下，所有人打開手機燈光照向60公尺高的鏡球，喊出：「光復高雄　保衛台灣」，搭配交響樂團演奏，盼用眾人力量「點亮綠色聖誕、照耀高雄」。

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