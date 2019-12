Wecare大遊行圓滿落幕　50萬人手機照亮60m高鏡球...榮光照耀高雄

罷韓、挺韓大遊行21日於高雄街頭強碰,香港的英文報紙《南華早報》(South China Morning Post, SCMP)也報導了挺韓、罷韓遊行,標題指出「台灣上萬群眾,走上街頭抗議總統候選人韓國瑜」(Tens of thousands take to streets in Taiwan to protest for and against presidential candidate Han Kuo-yu)。