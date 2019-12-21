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成大歷屆iGEM　歡聚分享成功經驗與喜悅

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▲成大iGEM歷任學長姐與最新成員歡聚一堂，分享iGEM團隊成長的喜悅與參加跨領域研究帶來的動力與啟發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大iGEM歷任學長姐與最新成員歡聚一堂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學學生團隊2016-2019年連續4年參加國際重大賽事iGEM（全球合成生物學競賽），都贏得大榮譽，2019年更一舉為台灣抱回世界冠軍，21日歷任學長姐與最新成員100多人歡聚一堂，分享iGEM團隊成長的喜悅與參加跨領域研究帶來的動力與啟發。

2017年成員黃胤鈞感動的說，成大團隊在iGEM路上開闢出通往成功道路的關鍵是「傳承」，學長姊衷心傳授經驗傳，學弟妹用心吸收，在各方面做得更完善，最後讓大家看到更高處的風景。

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iGEM（International Genetically Engineered Machine Competition，全球合成生物學競賽），由美國麻省理工學院主辦。2016年成大學生組跨領域隊首度參賽，以「非侵入式糖尿病監測器」獲得1金及2項提名。2017年設計「監控及調整水質的生物裝置」獲得1面金牌、最佳環境主題獎。2018年「工廠即時監控系統及固定二氧化碳的生物裝置」榮得1金、最佳報告獎、最佳環境主題獎。2019年以「慢性腎臟病」主題奪下總冠軍、1金、最佳報告獎、最佳硬體設備獎、最佳模型獎、最佳測量獎、最佳治療項目獎。

▲成大iGEM歷任學長姐與最新成員歡聚一堂，分享iGEM團隊成長的喜悅與參加跨領域研究帶來的動力與啟發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

醫學系陳辰瑋同學是iGEM 2018年競賽成員，19年擔任顧問。這2年他以不同身份參加iGEM，個人最大的收穫是溝通能力進步。第1年擔任生物實驗負責人，要將實驗流程與原理解釋給非生物背景的隊員，也要和工程背景的人溝通裝置設計要點、與隊員討論分工。擔任顧問時提供意見並串聯每個分組的溝通與資源，這些經歷讓他學會在正確的時間點提供意見，並讓隊員決定是否採納。也了解到鼓勵隊員溝通的重要性。

2017年競賽成員物理系黃胤鈞說，16年iGEM的學長姐們是開拓者，17年團隊把學長姐的經驗組織在一起，並往下傳承 給18年學弟妹，19年吸收了過去的經驗和建議做得更佳與更完善，獲得世界冠軍。最讓人感動的是，每一屆都是由「⼼」出發傳承，這是成大iGEM團隊很直得驕傲的！希望這樣的感動能一直傳遞下去。

2016年成員王佳恩說，雖然已經4年了，但iGEM帶來的啟發深深影響自己。「想可以想得很完美，真的動手做才知道失敗在哪裡」，想的與做出來也許不同，做過程一定會遇上問題，但問題會解決，重要的是從失敗中學習，強化做出的能力。

2016年的學長陳乙軒告訴學弟妹，得獎不是到達頂點或結束，而是一個起點，對他來說，是獲得挑戰世界的勇氣，開啟了眼界也帶來很多機會。

2019年團隊成員醫學系二年級于心婕說，在iGEM團隊最大的體悟是，團員之間的合作與努力學習，比個人才能更要重。「醫學系的我，生物方面不比不上生科領域的同學，工程的知識也很淺薄，但我願意學習，同時也提出意見與討論」。成員跨域學習交流，貢獻各自專業，雖然參賽運用的知識和技術相當基礎，不過「團隊將簡單的事做到最好，非常不容易，我想這是勝出抱回總冠軍的關鍵」。

▲成大iGEM歷任學長姐與最新成員歡聚一堂，分享iGEM團隊成長的喜悅與參加跨領域研究帶來的動力與啟發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大iGEM團隊成員喜悅分享會，在光復校區成大創意基地C-Hub舉行，雖然有的團員已經離開校園，但對iGEM充滿情感都盡可能抽空前來，現場歡欣洋溢，氣氛溫馨。校長蘇慧貞、教務長王育民、國際處副國際長陳嘉元等都特地出席分享同學的開心與喜悅。4年來一路帶領團隊的化工系副教授吳意珣看見歷屆成員的向心力，臉上盡是歡喜與驕傲。

iGEM是全球最高等級的合成生物學競賽，合成生物學融合生物、工程、物理、計算機科學和其他多項領域的綜合性科學工程，競賽的目的在促進跨學科領域研究與合作。利用工程手段創造標準化的生物元件（Bio-Brick），並利用來建構具有各種實用價值的微生物遺傳體，並物解決社會問題。曾多次被Nature等國際科學雜誌報導，每年約有200多隊，超過30多個國家參賽。
 

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