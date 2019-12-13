成大與林試所「找樹的人」 尋獲超過20層樓高度第一高台灣杉

▲成功大學與農委會林業試驗所組成「找樹的人」團隊，在成大舉辦成果發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學與農委會林業試驗所組成「找樹的人」團隊，12月13日於成大舉辦成果發表會，展示全國巨木互動式地圖，同時分享2019年9月找到台灣第一高樹之喜悅及最新科技之應用。

「找樹的人」由成大測量及空間資訊學系教授王驥魁，與林業試驗所徐嘉君博士共同帶領，致力尋找台灣第一高樹。今年初開始，利用歷年的調查資料、口訪資深林業人員等，劃設出巨木分布熱區，在最新科技輔助下，尋找到「棲蘭」與「丹大」地區272株高於65米之巨木。

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團隊更於今年9月打破維持2年台灣杉樹高紀錄，在大雪山南坑溪上游，找到標高72.9公尺的台灣杉巨木，超過20層樓的高度，目前暫居台灣第一高樹。

▲林業試驗所徐嘉君博士。

林業試驗所徐嘉君博士表示，在2016年有一國外專業團隊利用光達資料找到位於馬來西亞的婆羅洲之心一群超過90公尺的巨木，在網路上引起關注，成功讓這片森林被列為保育地，阻止了原本棕櫚園的開發計畫，受到啟發的徐嘉君便希望藉由尋找全台第一高樹，能讓大眾更加了解台灣的山林生態，增進國人的森林保育意識。

「找樹的人」今年研究成果已經彙整成互動式巨木地圖，展示於中研院地理資訊科學研究中心（GIS）網路平台，團隊未來也會持續更新空間資料，並加入巨木3D動畫。

▲成大測量及空間資訊學系教授王驥魁博士。

王驥魁教授指出，在茫茫樹海之中，要尋找第一高樹相當不容易，所幸中央地調所及內政部提供的光達探測資料，能協助團隊獲得森林中的垂直結構，開發全新的演算法，得出樹木高度，確實減輕森林調查人員在找尋巨木上的負擔。

徐嘉君博士表示，巨木多生長在高山不易到達之處，一趟測量旅程需要花費7至8天，過去曾多次到達現場才發現資料誤差很大，幸好王驥魁教授發展出的演算法，可以較為精準的估算樹高，將研究人員的目標縮小至合理範圍。

團隊預計2020年推出「找樹的人」App，民眾可以利用App當中團隊提供的資料，簡單判別樹的高度，協助找尋台灣第一高樹，另外，民眾或山友也能透過App即時回報所看到的珍貴樹木之地理位置及圖片。中研院地理資訊科學研究專題中心所製作之台灣巨木潛在地圖：

http://map.net.tw/story/gianttree