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成大女研究生命案清潔工一審逃死　「掐頸20分鐘猥褻」奪命過程曝

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▲成大清潔工林榮富強制猥褻殺害陳姓女研生，被台南地院判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大清潔工林榮富強制猥褻殺害陳姓女研生，被台南地院判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2018年10月28日成功大學教育研究所二年級24歲陳姓女研生，遭清潔工林榮富誘騙到社科院2樓個別諮商室，強行猥褻、親吻胸部，因陳女極力反抗，林把抹布塞入陳女口中，再掐死對方，棄屍在沙發下，台南地院12月5日下午依殺人罪判林榮富無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

▲成大清潔工林榮富強制猥褻殺害陳姓女研生，被台南地院判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地院庭長林臻嫺說明林榮富殺人案判決理由。

台南地院庭長林臻嫺指出，林榮富係成大聘僱之臨時清潔工，2018年10月28日11時許在社科院大樓南棟研究室樓層打掃時，見成大教育研究所24歲陳姓女研究生獨自一人在414 研究室內，認有機可乘，即藉故邀約陳女前往較無人出入之社科院大樓北棟2 樓諮商室內，先以手拉回欲離開的陳女，陳女因此重心不穩向後仰躺倒地時，林榮富即跨坐於陳女身體上，以手摸胸部，陳見狀即抵抗並大聲呼救，林榮富為恐事跡敗露，便基於強制猥褻殺人之直接故意，先持抹布塞入陳女口中，並以手持續掐陳女頸部長達10至20分鐘，期間並強行翻開陳女胸罩，親吻陳女胸部，以此強暴方式猥褻陳女，致陳女最後因腦部缺氧窒息死亡。

林榮富雖否認有殺害陳女的故意，辯稱雙眼殘疾，視力不佳，因無法看清陳女表情而未能及時鬆手才致陳女死亡，應僅是過失致死，且林榮富是在陳女死後才臨時起意對其猥褻云云。

▲成大清潔工林榮富強制猥褻殺害陳姓女研生，被台南地院判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

合議庭法官參酌林榮富之供述、死者解剖報告，及林遺留在死者身上之唾液及DNA 斑跡之檢驗結果，林之精神鑑定報告等，認為林榮富確屬生前猥褻。且考量林對其與死者借款情形前後供述矛盾，並比對2人同乘電梯之監視錄影翻拍照片，認林榮富稱以借款為由邀約死者，與事實不符。合議庭法官以林榮富先將抹布塞進死者口中，再以跪姿前傾、將身體重量集中手部施壓方式，掐住死者脖子10至20分鐘，認為林榮富主觀上是基於殺人的直接故意，非常明確。且林雖有眼疾，但仍可擔任清潔工作，亦可自理日常，犯後也是自行騎乘機車離去，難以林有眼疾，即逕認他僅是過失致死，其辯解不足採信。合議庭審酌一切事證，認為並無情輕法重之情，故未依刑法第59條減刑。

合議庭法官認為林榮富所為，係犯強制猥褻殺人罪，先強制猥褻死者，繼而剝奪其年輕之生命，造成家屬難以承受之傷痛，且對校園治安造成重大危害，引起社會大眾恐慌，犯罪所生之損害甚重，且被告犯後說詞先反覆不定，否認殺人故意，並企圖將責任轉移至死者身上以卸責，難認有認錯悔過之心，再參酌林之教育程度、學經歷、生活及經濟狀況，身體狀況，於審理中有向家屬道歉，及公訴檢察官及被害人對刑度之意見，量處無期徒刑，併褫奪公權終身。

據了解，被害人成大教育研究所陳姓女研究生（24歲），2018年10月28日晚上8時50分被人發現陳屍在成大力行校區社科院2樓個別諮商室沙發底下，口中被塞抹布，台南市警方漏夜偵辦，鎖定命案涉嫌人是校內42歲清潔工林榮富，29日清晨6時30分許，在台南市仁德區林嫌前丈人的住處外，逮獲林嫌。

林嫌供稱因被友人逼著還錢，卻苦無解決方法，周日到學校上班、看到陳女，心想對方曾借錢1千元給他，厚臉皮再度開口，不料對方不僅不借，還說了難聽的話而惹怒他，林嫌掐住陳女脖子，因擔心陳女呼喊而拿抹布塞嘴，直到對方窒息不動了。陳女躺在地上沒有呼吸心跳，林嫌先是嚇呆了，隨後幫她做心肺復甦術，按壓約10多分鐘無效，他才逃離現場，他並非有意殺害陳女，真的是意外。

▲成大清潔工林榮富強制猥褻殺害陳姓女研生，被台南地院判處無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但檢方查出，10月28日上午11時，林榮富在社科院大樓南棟4樓打掃時，以不詳原因邀約陳女到人員出入較少的社科院大樓北棟2樓諮商室，2人進入室內，林男即出手抓捏、親吻陳女胸部，對方抵抗尖叫呼救，但因為事發時是假日，沒人聽到呼喊。

林榮富怕他人聽到，同時為讓陳女無法反抗，竟拿放置於諮商室的抹布塞入對方口中，再用雙手掐按頸部長達10多分鐘，導致陳女頸動脈及呼吸道遭壓迫而腦部缺氧窒息死亡才停手，再把女研究生推到牆邊，用沙發覆蓋後，將諮商室房門上鎖，逃離現場。

鑑識人員採集相關跡證送驗結果，在女研究生胸罩內側、右側乳房採集到的唾液檢體，經檢驗後DNA型別與林男DNA型別相符，因而認定林男曾對女研究生強制猥褻不成而萌生殺人動機。

檢察官在起訴書上指出，林榮富和死者不認識，也沒有深仇大恨，卻為滿足一己私慾，誘騙女研究生到難以求援的地方，強制猥褻後再勒斃，手段凶殘、惡性重大，落網後也對案情避重就輕，毫無悔意，建請法官量處極刑。

成大主秘李俊璋指出，成大尊重司法判決，案發後對學生家屬都有一直在做相關照顧，家屬知道今天宣判，學生家屬不希望外界打擾他們，他們想恢復平靜安定的生活，家屬希望成大代轉達家屬意見。本案事發後，成大對校安作全面檢討防範，例如以前聘用對臨時工並沒有事前做身分查證，本案發生後，已對所有臨時人員等聘用做事前身分查證，每月也都向警方查證。此外，成大建置智慧安全系統，將全校各監視系統、火警警報系統…等等，全部納入「戰情室」統一控管，以維護校園安全。

李俊璋強調，本案校方對學生家屬持續性的幫助是以經濟支持與安定生活為主，家屬心理諮商與治療等相關費用，成大都有一直有在協助。

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