愛健康「i穩動」　成大前瞻醫材中心翻轉銀髮族樂齡生活

▲成大前瞻醫材中心在蘇芳慶副校長帶領下，研發出樂齡友善的「i穩動」智慧化健康促進運動系統，翻轉銀髮族樂齡生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣2018年正式邁入高齡社會，高齡人口14.1％，預計2025年高齡人口占比將大於20％，進展至超高齡社會，成大前瞻醫材中心在蘇芳慶副校長帶領下，結合跨領域專業，研發出樂齡友善的「i穩動」智慧化健康促進運動系統，翻轉銀髮族樂齡生活。

「i穩動」智慧化健康促進運動系統，整合銀髮體適能評估、智慧化上肢、下肢訓練系統、無鍵化界面、互動式遊戲引導，以及遠端專家系統，利用大數據人工智慧（AI）提供樂齡長者個人化的智能運動處方，能有助於減少照護人力需求，且易用於社區提供遠距諮詢與預防照護。這項AI運動特色醫材-i穩動，將於12月5日至12月8日舉行之2019台灣醫療科技展的成功大學／成大醫院醫療特色館中展出，並提供體驗。

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成大前瞻醫材中心、職能治療學系郭立杰教授指出，很多人都是直到生病了，才意識到日常保健的重要性，但往往為時已晚。據統計，台灣病後的長期照護時間男性為6.4年、女性為8.2年，對於自己、家人、社會經濟都是很大的衝擊，尤其許多銀髮長者對於邁入退休後的生活與照護成本感到莫大的壓力與陌生，難以找到自我價值感及被需要性，對於自身活動能力認知不足，擔心跌倒以至於連帶活動力退化。因此，著重醫療前段的預防醫學、健康促進，避免健康走下坡的狀況，是開發智慧樂齡健康促進運動系統的最終目標。

2019年上半年，成大前瞻醫材中心與成大樂齡大學合作招募樂齡學員參與智慧樂齡健康促進課程，經過3個月的智慧健康促進上下肢運動訓練課程，學員們在心肺耐力、肌力及柔軟度都有大幅進步，有些人從原本沒有運動習慣轉為喜歡運動、有人改善了過去手抖的問題、血壓和糖化血色素數值等，且平均身體質量指數也從過重進步到正常範圍。

成大前瞻醫材中心葉明龍主任表示，隨著新興智慧科技、先進診斷技術及高齡化社會來臨，智慧醫療將會是台灣未來最重要的發展方向。近年運動健身的風潮興盛，前瞻醫材中心開發的「i穩動」系統，可以提供專業評估與個人化運動處方，系統上可即時呈現生理數據與運動數據，搭配演算法提供預防監控，讓高齡長者享有更優質的健康照護，即使在居家運動時，也能透過與護理團隊遠距連線方式獲得專業諮詢並採取預防措施，邁向健康快樂生的樂齡生活。

目前這套系統正在場域測試階段，預計與國內長照A、B、C級據點合作，未來更期許與企業夥伴合作推動商品化，翻轉老年健康照護的使用者體驗感受。

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