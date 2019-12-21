　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林烏魚子評鑑開獎　行銷推廣烏魚子現場免費試吃 

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林區漁會於箔子寮漁港漁產品直銷中心，舉辦108年度漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，現場有特色漁產品產業行銷推廣及烏魚展示展售品嚐促銷，並頒發獎牌與獎金給與烏魚子評鑑得獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林區漁會於箔子寮漁港漁產品直銷中心，舉辦108年度漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，現場有特色漁產品產業行銷推廣及烏魚展示展售品嚐促銷，並頒發獎牌與獎金給與烏魚子評鑑得獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林區漁會 21日在箔子寮漁港漁產品直銷中心，舉辦108年度漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，現場有特色漁產品產業行銷推廣及烏魚展示展售品嚐促銷，並頒發獎牌與獎金給與烏魚子評鑑得獎人一共10名，另也表揚優秀漁業生產獎，對於優秀的生產者慰勞一整年的辛勞。 

雲林區漁會為推廣雲林縣優質美味烏魚子並提升烏魚養殖及加工技術，連續舉辦13年的烏魚子評鑑，評鑑成績出爐了，7兩以上特等獎吳淑娟，頭等獎得獎者為林益賢、莊國顯 、曾王淑秋及王智勇；5-7兩特等獎得獎者林宜秋，頭等獎得獎者朱崑宏、 朱祐頡 、莊國勝、及莊韋軒。

▲雲林區漁會於箔子寮漁港漁產品直銷中心，舉辦108年度漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，現場有特色漁產品產業行銷推廣及烏魚展示展售品嚐促銷，並頒發獎牌與獎金給與烏魚子評鑑得獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林區漁會於箔子寮漁港漁產品直銷中心，舉辦108年度漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，現場有特色漁產品產業行銷推廣及烏魚展示展售品嚐促銷，並頒發獎牌與獎金給與烏魚子評鑑得獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，烏魚子號稱海底人蔘，是雲林的特色農特產品，也是縣政府非常注重的水產養殖重點產業，在各單位輔導及業者努力研發下，品質佳、口感好，讓雲林縣的烏魚子遠近馳名，並強調，雲林的烏魚子絕對是春節送禮首選，請大家以實際行動來支持雲林在地農漁畜禽產業及安全農產品。

雲林區漁會總幹事林傳育說，去年煩惱烏魚子品質不好，漁會業者克服困難將最好的烏魚子展現在消費者面前，今年烏魚子品質比去年好，所以今年可以非常有自信，雲林區漁會生產的烏魚子，絕對在全國水準之上。

  林傳育呼籲全國消費者能愛用養殖烏魚子，因為養殖烏魚需經過千錘百鍊，非常安全的方法才上市 ，消費者可安心食用，也感謝各界關心與參與才能讓漁會活動一年辦得比一年好，希望烏魚子的產業文化可以長久延續下去 將最好的烏魚子展現在全國消費者面前。


►腦公！你不可以賴帳喔


【其他新聞】

►東森購物年菜預購開跑　豪華高CP名廚回購組3000元有找

►雲林區漁會烏魚美食料理有口碑　每桌5000元共200桌立即秒殺

►雲林漁會評鑑烏魚子　朝向「低鹽、低鈉」口味比美野生

►北港警守護「烏金」　結合自構防護機制防竊

ET快訊
罷韓大遊行空拍曝光！人潮擠滿街道　超巨型旗幟「光復高雄，保衛
快訊／挺韓遊行走2小時抵達終點！韓國瑜獻唱「隱形的翅膀」
快訊／罷韓人數爆滿！遊行突破30萬人　五福一路雙向擴大封閉
韓國瑜今晚上博恩夜夜秀！製作單位5聲明驚見「藏頭」
LIVE／高雄挺韓大遊行登場！「30萬人上街」擠爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

考前21天　郭國文請黃偉哲為他補選勝出9個月的「國文考卷」打分數！

雲林烏魚子評鑑開獎　行銷推廣烏魚子現場免費試吃 

對抗空污再出擊　中部7縣市明年成立空污治理專案辦公室

斗六公園雲林耶誕城　民眾歡度閃亮聖誕夜

網路愛情詐騙「別讓行員看LINE對話」　南警拆穿保住聽障女60萬積蓄

永靖封街千人齊聚「謝平安搓湯圓」　頂新董座魏應交祈願來年平安

北港媽祖盃排球錦標賽開幕　355隊伍爭霸

1221一起來玩耍！　長中校園開放日慶聖誕

「用電話也能救人」　雲林縣消防暨義消楷模人員表揚

「2020豬事通‧鼠來興」　119擴大防火宣導嘉年華會好吸睛

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

再停前面一點...運將反譙五字經 她踹車門回擊遭狠摔「趴地毀容」

池昌旭暖男形象超反差！　公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

高速闖紅燈！警目測罰危險駕駛 他怒討拍「不合理」遭畫面神打臉

妳是我的！正妹主人坐地上追劇　英鬥腳抬高高背後突襲：尿下去

老公答應上節目只因「房貸」　陳意涵傻眼：通通剪進去！

考前21天　郭國文請黃偉哲為他補選勝出9個月的「國文考卷」打分數！

雲林烏魚子評鑑開獎　行銷推廣烏魚子現場免費試吃 

對抗空污再出擊　中部7縣市明年成立空污治理專案辦公室

斗六公園雲林耶誕城　民眾歡度閃亮聖誕夜

網路愛情詐騙「別讓行員看LINE對話」　南警拆穿保住聽障女60萬積蓄

永靖封街千人齊聚「謝平安搓湯圓」　頂新董座魏應交祈願來年平安

北港媽祖盃排球錦標賽開幕　355隊伍爭霸

1221一起來玩耍！　長中校園開放日慶聖誕

「用電話也能救人」　雲林縣消防暨義消楷模人員表揚

「2020豬事通‧鼠來興」　119擴大防火宣導嘉年華會好吸睛

甜瓜無人碰撞下投三分造成左膝挫傷　僅打9分鐘傷退

考前21天　郭國文請黃偉哲為他補選勝出9個月的「國文考卷」打分數！

三重戰役PK！李翁月娥「設小綠人」端政績、李旻蔚「白沙屯媽祖」感應加持

「在不瘋狂」大老闆首出聲！　痛心古拉「話說太重」：將心比心，為何用影片中傷我

王宇婕替「滿身跳蚤」流浪狗洗澡　PO文幫找家…結局超感人

空拍畫面！210m*12m巨型旗幟加持罷韓遊行　千人齊舉：光復高雄，保衛台灣

高雄大遊行很擾民！　他短短500公尺回不了家…怒按喇叭20秒

路上遇到碰瓷貓！　撞單車「手手抽搐」翻肚眼神死：封口費呢

嚴重恐呼吸衰竭！有吃這7類藥　冬日補身最好別碰「麻油雞」

旁邊就是化工廠！千葉物流中心倉庫起火　燃燒逾2小時…黑煙漫成田機場

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

地方熱門新聞

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

為殺警案自清　蕭景田真心告白

中捷綠線東移　縣府：困難重重

台南市工策會驚傳要20員工辭職

2身障人士搞錯站牌等嘸公車　警載到火車站

中市明年公告地價平均降2成　逾9成受惠

陳致曉批民進黨讓台灣成為血汗之島

台南教育局年終成果發表會展成果

黃偉哲推薦東山咖啡佐胡麻甜點

「阿娘威！」海邊鰻苗爆發…漁民一夜賺百萬

長中校園開放日慶聖誕

育德工家、南紡員工在職進修班成果展登場

港區浮現陣陣油花　海巡積極處置

119擴大防火宣導嘉年華會好吸睛

更多熱門

相關新聞

烏魚美食料理有口碑一推出即秒殺

烏魚美食料理有口碑一推出即秒殺

雲林縣口湖鄉烏魚養殖數量為全國之冠，近年來在雲林區漁會年年舉辦評鑑活動下，帶動烏魚子加工品質上升，提高雲林品質形象，並於台灣十大優質烏魚子競賽中每年獲奬，更得到團體冠軍，讓雲林縣的烏魚子遠近馳名，因而帶動地方經濟及增加漁村就業機會，雲林縣口湖儼然成為烏魚子的故鄉。

評比競爭　口湖烏魚子饕成客首選

評比競爭　口湖烏魚子饕成客首選

北港警守護「烏金」　結合自構防護機制防竊

北港警守護「烏金」　結合自構防護機制防竊

九降風烏魚子　日本人也讚喔咿係

九降風烏魚子　日本人也讚喔咿係

抽東京來回機票倒數兩天！

抽東京來回機票倒數兩天！

關鍵字：

烏魚子雲林區漁會

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

金鐘男主持「約砲持毒」　信義區被逮

5歲童上課失蹤　馬桶內躺半截溺屍「口鼻塞滿屎」

14歲國二女遭41男性侵！崩潰自殺反被惡警羞辱

3歲女兒不像他！男一驗DNA怒告　妻也震驚

4300人亡最恐怖船難　殘骸找到了

獨／交往2年　瑤瑤東區街頭怒吼韓籍男友「跟我分手吧！」

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

「暗黑王祖賢」賣淫遇奧客凌辱不敢報案

快訊／韓國瑜遊行跳關直奔微笑公園

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

巧固球國際賽！台灣國旗遭撤換五環旗

綺綺逝1年…綺媽生產血崩！生完7天夢到她：媽媽我回來了

貓出院異瞳消失！網氣抱錯聽原因安靜

正妹空姐挺韓！甜蜜打氣：加油

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己

遭韓粉罵人妖！卻收到韓國瑜邀約　他表明立場拒絕...扮女裝做自己
地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

地方阿姨吃雞神配音《魔法阿嬤》 加碼模仿統神他笑翻：瘋仔大媽

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

玄彬一路飆車「誰也不敢擋」　帥氣解救孫藝真：她是我未婚妻

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

2歲腿截肢！他狂健身保持樂觀　自嘲殘疾耍幽默：我就是小拳石

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

韓國瑜直播孵蛋取名「庶民、香蕉」　要幫青年：小雞變大雞最後變鳳凰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面