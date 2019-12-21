雲林烏魚子評鑑開獎　行銷推廣烏魚子現場免費試吃 

▲雲林區漁會於箔子寮漁港漁產品直銷中心，舉辦108年度漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，現場有特色漁產品產業行銷推廣及烏魚展示展售品嚐促銷，並頒發獎牌與獎金給與烏魚子評鑑得獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林區漁會 21日在箔子寮漁港漁產品直銷中心，舉辦108年度漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，現場有特色漁產品產業行銷推廣及烏魚展示展售品嚐促銷，並頒發獎牌與獎金給與烏魚子評鑑得獎人一共10名，另也表揚優秀漁業生產獎，對於優秀的生產者慰勞一整年的辛勞。

雲林區漁會為推廣雲林縣優質美味烏魚子並提升烏魚養殖及加工技術，連續舉辦13年的烏魚子評鑑，評鑑成績出爐了，7兩以上特等獎吳淑娟，頭等獎得獎者為林益賢、莊國顯 、曾王淑秋及王智勇；5-7兩特等獎得獎者林宜秋，頭等獎得獎者朱崑宏、 朱祐頡 、莊國勝、及莊韋軒。

▲雲林區漁會於箔子寮漁港漁產品直銷中心，舉辦108年度漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，現場有特色漁產品產業行銷推廣及烏魚展示展售品嚐促銷，並頒發獎牌與獎金給與烏魚子評鑑得獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣長張麗善表示，烏魚子號稱海底人蔘，是雲林的特色農特產品，也是縣政府非常注重的水產養殖重點產業，在各單位輔導及業者努力研發下，品質佳、口感好，讓雲林縣的烏魚子遠近馳名，並強調，雲林的烏魚子絕對是春節送禮首選，請大家以實際行動來支持雲林在地農漁畜禽產業及安全農產品。

雲林區漁會總幹事林傳育說，去年煩惱烏魚子品質不好，漁會業者克服困難將最好的烏魚子展現在消費者面前，今年烏魚子品質比去年好，所以今年可以非常有自信，雲林區漁會生產的烏魚子，絕對在全國水準之上。

林傳育呼籲全國消費者能愛用養殖烏魚子，因為養殖烏魚需經過千錘百鍊，非常安全的方法才上市 ，消費者可安心食用，也感謝各界關心與參與才能讓漁會活動一年辦得比一年好，希望烏魚子的產業文化可以長久延續下去 將最好的烏魚子展現在全國消費者面前。



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