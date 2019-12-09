北港警守護「烏金」　結合自構防護機制防竊

▲雲林縣口湖鄉養殖烏魚數量多且價高，每到冬至前後烏魚盛產期，北港警分局即規劃執行「烏魚子巡護專案」，動員所有在地警力，也請義警、民防人員共同參與。（圖／北港警分局提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆年節將至，雲林縣口湖鄉為全台烏魚子產量最高產地，烏魚子已進入生產高峰期，北港警分局持續推出「烏魚子巡護專案」，為免烏魚子成為竊賊覬覦下手的目標，除增加轄內烏魚子產區的巡邏班次之外，業者也自主性加入護「烏金」行列，並結合自行建構的防護機制，成防竊網給業者最高防護。

北港警分局啟動「烏魚子巡護專案」，增加轄內烏魚子加工廠、產區的巡邏班次之外，也加強防竊宣導，更輔導業者裝設保全系統防竊；業者除自主性加入護烏金行列，再結合警民自行建構的防護機制，成為綿密的防竊網。

北港分局長王立德指出，口湖鄉養殖烏魚數量多且價高，一旦遭竊業者損失慘重，因此每到冬至前後烏魚盛產期，就規劃由口湖分駐所、椬梧、金湖、下崙派出所推出「烏魚子巡護專案」，不僅動員所有在地警力，也請義警、民防人員共同參與。

王立德表示，由於加工過的烏魚子分辨不易，竊賊方便銷贓，必須事先防範，警方除派員在烏魚子加工業者和魚貨水產工廠及各曬場設置巡邏箱，強化防竊勤務，更積極的與烏魚子業者溝通宣導防竊措施，讓大家都能安心無憂地享受辛勞的成果，同時，如有增設巡邏箱之必要，亦可洽轄區派出所協助。

▲雲林縣口湖鄉養殖烏魚數量多且價高，每到冬至前後烏魚盛產期，北港警分局即規劃執行「烏魚子巡護專案」，動員所有在地警力，也請義警、民防人員共同參與。（圖／北港警分局提供）

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