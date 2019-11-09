新竹特有九降風烏魚子　連日本人都讚「喔咿係」

▲新竹縣烏魚產業推廣活動美味登場，今年產量預計超過15萬尾。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

吹起九降風，烏金來了，美味上桌！新竹縣烏魚產業文化節於9日在竹北拔仔窟烏魚養殖區隆重登場，新竹縣獨有的九降風烏魚子，可說是行銷全世界，連日本人都喜歡，漁民更利用智慧化養殖方式來監測水溫及PH值等，營造出最適合養殖烏魚的環境，讓烏魚的品質更棒。

▲新竹縣烏魚子大受好評並外銷至日本，連講究品質的日本都讚不絕口，是新竹縣的十大伴手禮。



新竹縣政府、竹北市公所、新豐鄉公所及新竹區漁會聯手為新竹縣獨特九降風烏魚子代言，本次活動有烏魚促銷活動、烏魚桌餐拍賣活動、烏魚小教室及臉書打卡送烏魚一尾1000份、免費體驗DIY烏魚節胸章等創意活動，現場還有新竹區漁會家政班準備的1000份的烏魚排泡菜漢堡、烏魚酥羹湯，排隊人潮大排長龍。

▲漁業署近年來積極推動「全民漁業」理念，並發展具有人文素質之食魚文化，因此為了達到寓教於樂目的。

新竹縣是全臺最北邊的烏魚養殖區，2019年產量預估將超過15萬尾，產值可達到1億以上。農業處表示，竹北沿海地區，從民國80年初，農委會水產試驗所、縣府農業處、新竹區漁會通力合作，邀請臺灣大學與海洋大學教授技術指導，以生物科技研發，培育全雌養殖，獲得重大突破，近年逐漸以生態無毒養殖法取代傳統養殖方式，縣府積極輔導推動產銷履歷及水產品生產溯源，採捕前的藥物檢驗，讓消費者買的放心、吃的安心。

新竹地區獨特的九降風，讓烏魚子更添美味，並曾獲得全國十大金鑽烏魚子及全國十大優質烏魚子兩項大獎，在漁業署、水產試驗所、新竹縣政府及新竹區漁會的努力之下，新竹縣烏魚子大受好評並外銷至日本，連講究品質的日本都讚不絕口，是新竹縣的十大伴手禮。

為了推廣烏魚子美食活動，推出烏魚促銷活動及烏魚桌餐拍賣活動，讓民眾有機會撿便宜，能以較低價方式能買到美味烏魚美食，並藉由活動還可炒熱整場氣氛。漁業署近年來積極推動「全民漁業」理念，並發展具有人文素質之食魚文化，因此為了達到寓教於樂目的，活動中推出【烏魚小教室】及【烏魚隨堂考】(有獎徵答)，讓民眾了解並體驗拔仔窟的食魚文化，使整體烏魚節活動達到購物、旅遊及教育的多重推廣目的。因為休閒農業的推廣才是讓遊客絡繹不絕，提升漁民經濟的大方向！

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