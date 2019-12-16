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東森購物年菜預購開跑　豪華高CP名廚回購組3000元有找

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東森購物年菜預購（圖／東森購物提供）

▲東森購物2019年菜與年貨電視特別節目與網路預購，即日起開跑。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

明年農曆春節提早過，年菜預購在電商、量販、超商等通路已陸續開打，東森購物今（12/16）起也推出年菜與年貨電視特別節目與網路預購，尤其特別主打「名人上菜」，包括「名廚溫國智代言開運富貴年菜豪華超值組」、「世大運主廚食神阿彰師豪華團圓年菜回購組」、「美食節目主持人焦志方推薦五福臨門吉慶團圓宴」、「金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組」等，透過名人與名廚加持，吸引消費者下單。

此次大推的名人上菜，以6～10件組合為主，其中「美食節目主持人焦志方推薦五福臨門吉慶團圓宴」、「世大運主廚食神阿彰師豪華團圓年菜回購組」，分別有多達8道、10道菜，能夠12～14人一起享用，花不到3千元，澎湃大氣的年菜立刻上桌。而綜觀今年的價格區間，以5～6道菜來說，價格帶約1,000～2,000元左右，頂級年菜12～14人份價格約5,000元左右，另外也有許多千元有找、5道菜的高CP值組合，滿足不同預算需求的人。

東森購物年菜預購（圖／翻攝自東森購物）

▲2019年年菜銷售前5名的「世大運主廚食神阿彰師豪華團圓年菜回購組」，菜色主打藥膳鮮蝦、萬巒腿庫、干貝鮑魚佛跳牆、人蔘烏骨雞、香薑樹子海上鮮、紅燒獅子頭、紅燒泰式燴鴨掌、芙蓉海鮮羹、冰鎮大雞腿/櫻花蝦米糕，10道菜12～14人份，價格2,980元。（圖／翻攝自東森購物）

東森購物年菜預購（圖／東森購物提供）

▲香港米其林二星級年菜「阿一鮑魚--金玉滿堂富貴年菜組」，包含鮑參花膠港式盆菜、鮑魚人參烏骨雞湯、日式蒲燒鰻米糕、蘇杭一刀肉、金鯧炊粉、魚翅海鮮西魯肉，6道菜約6～8人份，東森價3,980元。（圖／東森購物提供）

東森購物年菜預購（圖／東森購物提供）

▲台北喜來登米其林二星珍品御饗年菜，由台北喜來登大飯店中餐行政主廚阿青師親自監製，共有港式乾腸臘腸、花膠白菜滷、醬燒土魠魚、麻油松坂米糕、鮑菇栗子燒牛頰、羊肚珍菌干貝鮑魚雞、紅燒蓋子頭荷葉夾、花雕蜜醉棗，8道菜6人份，東森價8,888元。（圖／東森購物提供）

東森購物電視購物執行長彭鴻珷表示，東森購物銷售年菜4年來，買氣年年往上增，從2016年7,300萬元、2017年賣破億元翻倍成長、2018年1.2億元、2019年1.3億元，業績不斷大幅度成長，從年菜採購歷年趨勢觀察，樂觀預期今年年菜銷售量將可較去年再成長超過30%以上。

進一步觀察2019會員購買年菜數據，彭鴻珷觀察，消費族群以女性7成為主，男性占3成；主要落在50～59歲占近4成最多，其次才是60～69歲、40～49歲；購買通路最多的是電視，之後依序為網路、MOD和電話行銷、型錄，而相較於單品分別採買，套餐組合的銷售件數逐年增加，顯示一次購足更能吸引會員。

東森購物年菜預購（圖／東森購物提供）

▲胡媽媽灶腳—豪華極品花膠金湯佛跳牆。（圖／東森購物提供）

不過從年菜熱銷品項來看，東森購物指出，「佛跳牆」連續3年居冠，幾乎是年菜必備菜色，而今年特別力推年年熱銷第1名的「胡媽媽灶腳--豪華極品花膠金湯佛跳牆」，集結花膠、鮑魚、干貝等十三珍熬燉精華，以48小時文武火候精燉特選老母雞湯底海陸鮮味匯，東森價1,680元。此外，烏魚子也是會員採買年菜的重點單品，這次精選推出「雙料冠軍-嘉義頂級黃金烏魚子超值組」，祭出東森價2,980元。

東森購物年菜預購（圖／東森購物提供）

▲雙料冠軍-嘉義頂級黃金烏魚子超值組。（圖／東森購物提供）

面對團圓大菜，廚房裡的主婦神具當然也不能少，今年東森購物的年貨大街也更加豐富，年夜人氣美食推出「漁季正宗日本北海道頂級干貝鮮甜組」、「好食讚日本北海道頂級鮮甜干貝賀歲組」、「好食讚天王雙拚酥脆雞塊多汁雞肉丸歡慶組」、「認明正宗蔣哥金門高粱半筋半肉牛肉爐熱銷組」，廚房裡的調味神器則有「日本嚴選森產業香菇醬油露回甘組」、「欣泰-黑豆釀造壺底醬油嚐鮮組」，讓美味加倍。

針對電視購物、型錄等通路，即日起至2020年1月31日前購買年菜年貨，最高可回饋20%東森幣、凡於12月11日至20202年1月15日 活動期間，購買東森購物型錄食品類和保健食品類商品各一件即可送Mister Donut六入甜甜圈，語音訂購更可現折100元，即日起至12/31凡購買型錄商品任兩件即贈「金鼠年獨家設計款燙金紅包袋」。

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