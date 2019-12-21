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小英總統扮耶誕老人送好禮　六福村送愛近6萬名弱勢免費圓夢

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▲六福旅遊集團今（21）日舉行耶誕公益活動，邀來近萬名弱勢小朋友免費入園，蔡英文總統（圖中）驚喜化身成聖誕老公公，與六福集團董事長莊豐如（左二）分送愛與禮物。（圖／六福提供）

▲六福旅遊集團今（21）日舉行耶誕公益活動，邀來近萬名弱勢小朋友免費入園，蔡英文總統（圖中）驚喜化身成聖誕老公公，與六福集團董事長莊豐如（左二）分送愛與禮物。（圖／六福提供）

記者林淑慧／台北報導

六福旅遊集團今（21）日舉行耶誕公益活動，邀來超重量級嘉賓蔡英文總統相挺，小英總統化身成聖誕老公公，驚喜現身六福村分送禮物，表示政府將繼續努力，照顧到所有需要照顧的人，減輕大家的負擔，給比較辛苦的人支援，許現場的弱勢小朋友一個最難忘的聖誕夢。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，今年擴大舉辦「圓夢遊樂園」計畫，打造公益媒合平台，邀請企業、各方團體一起響應，讓全台愛心大串聯，今天共有近萬名弱勢兒童及親友來到六福村，孩子們來自20個縣市、122個弱勢團體，為全台最大的耶誕公益活動。

請繼續往下閱讀...

莊豐如指出，依據統計，六福旅遊集團從2009年至今年為止，連續11年耶誕送愛，讓弱勢族群們免費入園，迄今已累積超過6萬人次免費入遊樂園開心過節。

▲蔡英文總統致詞時表示，政府也會繼續努力，照顧到所有需要照顧的人，減輕大家的負擔。（圖／六福提供）

▲蔡英文總統致詞時表示，政府也會繼續努力，照顧到所有需要照顧的人，減輕大家的負擔。（圖／六福提供）

蔡英文總統致詞時表示，謝謝六福村多年來在社會公益上的投入，已經連續十年，邀請將近1000個社福團體免費到六福村來玩，共同享受節慶的歡樂，「這裡不但是小朋友，連我剛剛走進來也都覺得好好玩。」

「大家在台灣可以看到聖誕老公公、下雪，還有大家最喜歡的冰雪女王，希望今年來到現場的所有嘉賓都可以好好盡情地享受這個非常特別又夢幻的冰雪聖誕節。政府也會繼續努力，照顧到所有需要照顧的人，減輕大家的負擔，給比較辛苦的人支援及支持。」蔡英文總統說。

邁入四十周年的六福旅遊集團，今年以公益媒合平台出發，成功獲得逾10家企業以行動支持，還有奧運金牌國手、主播、網紅等名人相挺，讓近萬名弱勢兒童及親友們在今天得以一圓樂園夢，包含最遠來自台東的博幼社福基金會、連續11年參與的社團法人世界和平會，今天他們都會一起在六福村留下深刻的聖誕回憶。

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