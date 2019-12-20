兩岸刑事合作首例！張真翻案判無罪...冤獄2324天獲補償813萬：熬10年才爬起來

記者戴若涵／台北報導

一名男子張真1988年間另名楊姓男子在未經許可的情況下，前往對岸共謀買賣手槍賺取暴利。犯行曝光後，張真1992年被押解回台，成為兩岸首次攜手合作自對岸押回刑事犯的案例，他更遭判刑10年確定，出獄後聲請再審，獲改判無罪確定。出獄後他提出訴訟要求賠償，16日法院判刑事補償813萬餘元。

張真1988年間被訴，前往對岸販賣黑星手槍15支、子彈240發給另名男子楊玉斌，雖然他在歷審期間都堅決否認有任何販賣槍彈的罪刑，但仍在法院審理後，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑10年確定。

張真出獄後，2016年9月首次聲請再審，經歷多次聲請終於獲准。高院勘驗各項事證後，改判他無罪確定。他也提出刑事補償訴訟，請求以一日5千元的標準支付補償金，他稱，「熬了大約10年才爬起來，第1年甚至1天只吃一個便當」。

法院審酌，張真入監服刑期間，非但對身心造成嚴重打擊，對名譽、信用等也影響重大，且當時他正值42歲壯年，卻因案平白蹲了6年半的苦牢，家庭也備受打擊，出獄後也很難找工作開創事業，且當時又遇到兩岸依打擊犯罪協議，將此案列為兩岸刑事合作的首例，是社會矚目案件，而被媒體廣為報導，對他的名譽傷害更深。

高院勘驗相關事證後，審酌他入監服刑的天數為2324日，判以每日3500元為標準支付補償金，准予補償張真的損害共813萬4千元。

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