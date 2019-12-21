開車衝撞14歲少女！白人婦稱「因她是墨西哥裔」　警氣炸：保釋金3000萬

▲現年42歲的嫌犯富蘭克林開車衝撞墨西哥裔少女。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國愛荷華州一名14歲少女日前在上學途中，遭一輛疾駛而過的車撞倒在地，儘管沒有生命危險，卻造成全身多處受傷。當地警方表示，目前已經逮捕肇事逃逸的嫌犯，而嫌犯卻供稱會攻擊女童只因她是「墨西哥裔」，因此警方也依謀殺未遂將該名女子收押，保釋金更高達100萬美元。

愛荷華州克萊夫市（Clive）警察局長韋內瑪（Michael Venema）指出，一名14歲的少女9日在前往學校的路上，遭到一輛汽車擦撞，儘管沒有生命危險，但全身仍有多處擦挫傷。

警方隨後逮捕了肇事逃逸的42歲嫌犯富蘭克林（Nicole Marie Poole Franklin），並表示，這不是意外而是「謀殺未遂」，因為富蘭克林供稱，因為該名少女是「墨西哥裔」，所以才開車衝撞。

韋內瑪表示，警方對於這樣的自白感到非常震驚，富蘭克林除了蓄意謀殺之外，還在警方訊問時，說了許多攻擊拉丁裔族群的言論，「我想以最嚴厲的措辭表示，在克萊夫市甚至是其他地方，都不允許這種仇恨和暴力行為。」

富蘭克林除了謀殺未遂外，還涉嫌另外一起攻擊案，目前被關押在監獄中。警方也將這起案子的保釋金訂為100萬美元（約台幣3010萬元），並在調查是否涉嫌其他的仇恨犯罪。

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