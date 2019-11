他合法移民美國19年「臉遭潑酸二度燒傷」　白男：滾回你的國家

▲維拉茲遇襲。(圖/翻攝自gofundme)



記者丁維瑀/綜合報導

美國威州密爾瓦基(Milwaukee)男子維拉茲(Mahud Villalaz)來自南美洲國家秘魯,他在美國居住19年,早已成為正式公民,但日前他與另一名男子發生爭執,對方卻朝他的臉潑酸造成二度燒傷,還要他「滾回自己的國家」。當地市長形容這起事件很顯然為仇恨犯罪。

CNN報導,密爾瓦基警方表示已逮捕一名61歲男子,他涉嫌攻擊維拉茲,造成對方二度燒傷。事件發生在1日晚間,當時維拉茲與男子因為停車方式陷入糾紛,嫌犯接著罵他是非法移民,要他離開美國後還朝他臉龐潑酸。

「我認為我是仇恨犯罪的受害者。」據了解,42歲的維拉茲本身從事焊接工作,在美國生活19年的他是合法公民。事發過後,他向老婆與2名年幼的孩子說明情況,家人很難理解為何嫌犯可以做出這種攻擊行為。

《衛報》報導,監視器畫面可見,一名白人男子指著維拉茲,隨後潑酸。維拉茲遭遇攻擊後送醫治療,他接受採訪時回憶,男子問他為何「入侵美國」,「這種感覺像在燃燒,我想替自己發聲,但我無法,沒辦法睜開雙眼。」

非營利組織「前進拉丁裔」(Forward Latino)總裁莫林(Darryl Morin)表示,他正幫助維拉茲一家人回應媒體、處理事件,目前受害者精神狀況其實頗佳,沒有因此跌落谷底。

His attacker said “You came here to invade,” but Mahud Villalaz explained he was already an American citizen. The man splashed acid on Villalaz's face anyway https://t.co/RnpO1g6FcA