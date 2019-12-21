逝世假消息頻傳！白金漢宮證實：98歲菲利普親王「預防性」入院

▲英國菲利普親王（Prince Philip）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

白金漢宮發出聲明表示，高齡98歲的英國菲利普親王（Prince Philip）因「既存因素」入院治療。消息人士指出，菲利普親王是自行前往醫院。聲明中也強調，這是根據醫生建議所採取的「預防性措施」。

與英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）結婚72年，菲利普親王已於2017年8月正式退休，卸下所有王室職務。白金漢宮20日在聲明中指出，在醫生的建議下，菲利普親王預防性地前往倫敦的愛德華七世醫院（King Edward VIIHospital）進行治療。消息人士也向CNN透露，菲利普親王是自行走進醫院而非救護車接送。

▲菲利普親王和女王伊麗莎白二世。（圖／路透社）



菲利普親王在1947年與當時還是公主的伊莉莎白女王結婚，接著放棄希臘國籍，入籍英國。從1952年女王上任至今，菲利普親王也在2009年成為在位時間最長的「女王丈夫」，同時扮演好輔佐與陪伴的角色，擔任780餘個組織的贊助者、主席與成員，並獨自執行了超過2萬2200個皇室任務。

不過，隨著年紀漸長，近年來菲利普親王多次進出醫院，在2018年4月他還進行了髖關節手術，甚至曾誤傳菲利普親王逝世的假消息，讓外界十分關心他的健康狀況。

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