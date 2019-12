爸爸癲癇症發作　3歲童駕駛「玩具車」離家300公尺上公路求救

▲男童為了救父,竟然開玩具車出去求救。(圖/示意圖,非新聞當事人/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名3歲男童因為爸爸癲癇症發作,為了救人他竟然把玩具車開上繁忙公路,一共開了約300公尺前去求救,幸好有女駕駛發現後不顧危險停車,將他帶離車水馬龍的公路並且報警。爸爸獲救後除了感謝女駕駛的熱心,也十分感謝兒子的幫忙。

來自林肯郡的3歲男童斯諾登(Stefan Snowden),日前發現28歲爸爸馬克(Marc)突然在家昏倒,便將心愛的玩具車開上A151公路求救。繁忙的交通幹道上,竟然有一名男童開著玩具車,許多駕駛見狀拼命按喇叭並且避開,終於有1名住在道路附近的女子看不下去,挺身衝進車陣中將他帶離現場。

目擊者表示,「他身後當時跟著3、4輛車,但是他的身形太低了,使得其中一名駕駛不耐煩便超車,還有一名女駕駛則在對面車道停下了車,試圖想要去營救他,非常勇敢。」男童獲救後則對救他的2名女子表示,「爸爸現在很虛弱」。

同一時間,男童25歲母親內夫(Carla Neve)回到家中發現丈夫情況後,趕緊通知救護車前來,然而心急的她在等待時完全沒察覺兒子開車跑到馬路上,「馬克患有癲癇症,當時人倒在沙發上失去知覺,兒子知道要怎麼打開大門,而且無論去哪一定要帶著他的愛車,我們對於他的行為覺得很驕傲,也很感謝那2位女士。」

馬克康復後表示,「我很感謝我兒子,他去尋求幫助,他很棒」。林肯郡警方也感謝2名熱心幫忙的女子,「我們對於她們迅速且勇敢的舉動感到讚賞,她們冒著危險成功阻止這個孩子發生悲劇。」

Stefan Snowden was at home when dad Marc, who has epilepsy, suffered a seizure https://t.co/cnqMWpkAZj