爸爸癲癇症發作　3歲童駕駛「玩具車」離家300公尺上公路求救

▲男童為了救父，竟然開玩具車出去求救。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名3歲男童因為爸爸癲癇症發作，為了救人他竟然把玩具車開上繁忙公路，一共開了約300公尺前去求救，幸好有女駕駛發現後不顧危險停車，將他帶離車水馬龍的公路並且報警。爸爸獲救後除了感謝女駕駛的熱心，也十分感謝兒子的幫忙。

來自林肯郡的3歲男童斯諾登(Stefan Snowden)，日前發現28歲爸爸馬克(Marc)突然在家昏倒，便將心愛的玩具車開上A151公路求救。繁忙的交通幹道上，竟然有一名男童開著玩具車，許多駕駛見狀拼命按喇叭並且避開，終於有1名住在道路附近的女子看不下去，挺身衝進車陣中將他帶離現場。

目擊者表示，「他身後當時跟著3、4輛車，但是他的身形太低了，使得其中一名駕駛不耐煩便超車，還有一名女駕駛則在對面車道停下了車，試圖想要去營救他，非常勇敢。」男童獲救後則對救他的2名女子表示，「爸爸現在很虛弱」。

同一時間，男童25歲母親內夫(Carla Neve)回到家中發現丈夫情況後，趕緊通知救護車前來，然而心急的她在等待時完全沒察覺兒子開車跑到馬路上，「馬克患有癲癇症，當時人倒在沙發上失去知覺，兒子知道要怎麼打開大門，而且無論去哪一定要帶著他的愛車，我們對於他的行為覺得很驕傲，也很感謝那2位女士。」

馬克康復後表示，「我很感謝我兒子，他去尋求幫助，他很棒」。林肯郡警方也感謝2名熱心幫忙的女子，「我們對於她們迅速且勇敢的舉動感到讚賞，她們冒著危險成功阻止這個孩子發生悲劇。」

Stefan Snowden was at home when dad Marc, who has epilepsy, suffered a seizure https://t.co/cnqMWpkAZj — Sky News (@SkyNews) December 19, 2019

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