F-35戰機必備原料！美軍計畫儲備「稀土磁石」　方法是找別人幫忙儲備

▲美軍計畫儲備F-35需要的稀土磁鐵。（圖／翻攝自美國空軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

根據《路透社》獨家掌握到的政府文件指出，美軍計畫儲備標槍反戰車飛彈和F-35戰機必須用到的「稀土磁鐵」。批評人士對於這項政策指出，這對於美國國內製造特殊磁鐵產業幾乎沒有幫助，因為現在這些特殊磁鐵幾乎都在亞洲的公司製造。

《路透社》掌握的文件指出，五角大廈正在尋求輪流儲備釹鐵硼（NdFeB）6個月供應量的方案，因為這是武器製造不可或缺的一種稀土磁鐵，這也顯示了美國試圖削弱中國對稀土的控制，北京在貿易戰當中，就一直利用這項實力作為跟華盛頓對決的籌碼。

不過五角大廈只是尋求有人能儲備6個月的釹鐵硼磁石供貨，以便維持至少30個月的準備量，對此產業分析師與業界高層們痛批，五角大廈沒有為生產釹鐵硼磁石提供補助，這種作法只是一種短視近利的失誤判斷。

在德州奧斯汀（Austin）附近設立稀土磁石廠的都會礦業公司（Urban Mining Co）人員艾夫尼（Peter Afiuny）說，「這絕對是一計讓人措手不及的曲球，我們期望的是政府有策略地拿出實際作為，來刺激國內的生產力。」。

▲美國試圖透過儲備，削弱中國對稀土的影響力。（圖／路透社）



儘管美國海軍研究室（Naval Research Laboratory）的科學家在1980年代初期，發明了這些特殊磁鐵，但是這些特殊磁鐵都不在美國製造，但是中國和日本才是世界最大的釹鐵硼磁石製造國。

《路透社》指出，目前還不清楚五角大廈為什麼只希望取得30個月的供應量，也不清楚要尋找的磁鐵數量或等級，另外包含招標時間表等資訊也不清楚。

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