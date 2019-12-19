美智庫：山東艦恐威脅亞洲國家　中國最終會擁有15艘以上航母

▲中國首艘國產航母山東艦正式服役，習近平親自授旗、登艦。（圖／央視）



實習記者周依儒／綜合報導

中國第一艘自產航空母艦「山東艦」於17日正式開始服役，領導人習近平也親自出席交接入列儀式，並登上航母檢閱儀仗隊，象徵正式進入「雙航母」的時代。不過對此，許多美國軍事專家卻擔心中國在軍事上的日益強大可能會對許多民主國家造成威脅。

國際評估和戰略中心高級研究員費學禮（Richard Fisher）表示，由於山東艦的服役大大增強了中國的信心，也增加了中共對台灣和其他亞洲民主國家的威脅；所以習近平才會在服役儀式上表示會更支持中國在全球的軍事投送，希望能進入印度洋、波斯灣和地中海區域。

根據《自由亞洲電台》報導，費學禮更大膽預測中國將會再繼續製造、購買航母，最終會擁有15艘以上甚至更多，因為中國追求的已經不是並駕齊驅，而是希望在幾十年內能超越美國，因此很有可能會發展核動力航母、無人艦等大型軍武裝備。

▲許多美國軍事專家認為山東艦讓中國信心大增，將威脅到亞洲其他民主國家。（圖／翻攝微博）



美國邁阿密大學政治系教授金德芳（June Dreyer）則舉例表示，以色列的軍事預算高是因為周圍有來自阿拉伯國家的威脅，可是中國建造航母的理由卻是「保護自己」，但他們周圍並沒有任何危險的國家，也沒有人打算要入侵；因此中國此次山東艦服役的儀式只是用來宣揚自己在亞洲地區地軍事實力和挑戰美國地位，可惜華盛頓並不打算買帳。

山東艦全名為「中國人民解放軍海軍山東艦」，2013年開始製造，母港為海南省三亞的綜合保障基地，共用母港的還有中國第一艘航母「遼寧艦」。據了解，遼寧艦由蘇聯製造，1991年蘇聯解體後才在2004年賣給中國，改良後於2012年正式下水服役。