要求小黃往前開！辣媽遭重摔「趴地毀容」…運將被起底「曾打乘客入獄」

記者柯振中、陳雕文／新北報導

新北市中和區19日上午發生一起小黃司機爆打乘客的案件，37歲的莊姓美魔女帶著兒子搭車，到錦和路時要求司機「往前開一點」，沒想到突然遭到司機爆罵「XX娘X掰啦」，甚至還被司機抓起來重摔在地，導致臉上、手腳都出現傷口。2人最後前往派出所互告傷害，目前仍待司法調查。

這起事件發生在19日上午7點多，當時莊女帶著就讀國一的兒子準備去上課，搭乘了48歲高姓運將的計程車，乘坐到錦和路時，莊女希望司機再往前開一點，卻被對方狂罵「XX娘X掰啦」，讓她相當生氣，下車回嗆後，再踹了計程車的車門。

▼女子遭小黃運將爆打，導致臉上、手腳出現傷口。（圖／翻攝「爆料公社」）



高姓運將因為車門被踹，立刻衝下車，把莊女抓起來往地上摔，導致莊女臉上、手腳都出現傷口。莊女隨後在網路上指出，自己送小孩去上課，但司機開到離校門2、300公尺處就停下，轉頭告訴她「95元」，她立刻希望對方「再往前開一點」，沒想到遭到對方辱罵，讓她氣炸下車。

莊女下車後，對運將大罵，「你只會欺負女人跟小孩」，沒想到因此被堵住，她為了保護小孩，立刻把書包遞給小孩，要求兒子趕快進學校，沒想到竟被司機抓起來往馬路摔，「一個大人男欺負女人跟小孩算什麼，我們要譴責暴力，不能讓這樣的人再傷害別人。」

▼女子遭到運將抓住往地上摔。（圖／翻攝「爆料公社」）



對此，高男解釋，是因為莊女要求變更下車地點時口氣不佳，因此他才出口罵人，莊女下車後還踢了他的車門，讓他下車把對方攔下，準備要叫警察處理，結果莊女自己重心不穩跌倒，「我沒有推她，我是給她抓住，推到往前推，她腳已經有受傷了，有受傷的話，我們當然要請她留住。」

依據行車紀錄器畫面，可以清楚看到高男下車攔人，隨後大力抓住莊女，將莊女重摔在地，與高男說的「重心不穩跌倒」差距相當大。目前雙方已互告傷害，詳情仍待司法調查釐清。

此外，根據《東森新聞》報導，這名高姓男子曾經入獄服刑，出獄後開計程車維生，104年時曾被乘客質疑繞路，氣炸動手毆打乘客，被法院判刑。

▼女子遭到小黃運將爆打，運將被起底「曾動手毆打乘客」。（圖／翻攝《東森新聞》）



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