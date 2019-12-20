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綠營連江縣立委候選人化身「淡菜男孩」！與議員馬祖散步…大談3青年政見

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▲▼李問化身淡菜男孩。（圖／翻攝李問臉書、李問競辦提供） 

▲李問化身淡菜男孩。（圖／李問競辦提供）

記者洪珮瑄／採訪報導

民進黨連江縣立委候選人日前扮成「淡菜男孩」，與台北市議員吳沛億、新北市議員黃俊哲及台中市議員黃守達進行健走活動，從山隴獅子市場出發，最後抵達李問的競選服務處暨國際旅客中心。李問表示，之所以化身淡菜男孩，是希望能夠宣傳馬祖特色，以創意、活力行銷馬祖，且馬祖的冬天很冷，「淡菜」的殼關起來還能夠避風。

4人抵達服務處時，服務處正在舉辦特別美食座談節目，與在地創業青年交流，一同享用淡菜料理。吳沛億指出，李問與黃守達是她學生時代的學弟，李問當時總是帶著笑容，用幽默的特質帶給眾人歡笑，做事也相當認真、堅持，因此她非常期待李問在馬祖扎根，展現年輕世代的活力，替馬祖帶來改變。

▼李問與議員行馬祖青年座談。（圖／翻攝李問臉書）

▲▼李問化身淡菜男孩。（圖／翻攝李問臉書、李問競辦提供）

黃守達指出，李問投入選戰後，不斷有許多親朋好友前往馬祖問候，替李問打氣，也希望能夠幫馬祖爭取更多資源、建設，替這塊土地做更多事情，「所以我們也期待，未來李問在立法院可以幫馬祖發聲、爭取更多的福利。」

對此，李問則回應，非常感謝眾人特地到馬祖站台，他今天化身淡菜男孩，是希望能替當地帶來營養、健康的選風，不讓選舉淪為口水戰，用正面的訴求、歡樂的氣氛來替馬祖做事，為馬祖帶來新氣象。

李問提到，若想認識馬祖，「走路」是相當合適的觀光辦法，能深刻認識到馬祖的風景、人文，所以他9月份曾利用步行的方式來走過四鄉五島，揹著氣球走了68公里，讓更多鄉親認識，也順勢將馬祖的美景推廣給世界各地的朋友。

李問指出，自己今年參政，準備替馬祖做三件事情，分別是：

一、青年替馬祖爭取更多資源：在爭取資源的這一方面，過去這段期間有很多的朋友來到馬祖，有政府個層級的長官，包括交通、教育方面以及正副總統候選人都來到馬祖，希望能夠不分黨派，不拘泥於意識形態的替馬祖爭取更多的建設和資源。

二、青年替馬祖增加更多曝光度：青年為馬祖增加曝光，馬祖有很多美麗的景緻和人文風情，其中最有名的就是藍眼淚，但是馬祖不只是有藍眼淚，還有更多的故事值得去講，用更多的資源和更好的包裝告訴更多朋友。他相信青年在行銷這一塊有很多的想法，希望能帶動更多馬祖的年輕人加入行銷馬祖、為馬祖說故事的行列。

▼李問化身淡菜男孩，與青年議員合影。（圖／翻攝李問臉書）

▲▼李問化身淡菜男孩。（圖／翻攝李問臉書、李問競辦提供）

三、青年替馬祖培育下一代：他個人非常重視教育議題，這段期間除了舉辦新課綱的說明會，他本人也去安親班教小朋友英文，為馬祖爭取更多語言教育的資源，這可能是傳統的政治人物比較忽視的一塊。因為教育的重要性不亞於交通及其他大型的建設，所以他希望青年可以一起來重視馬祖的兒童權益和小朋友的教育。

李問說，希望能持續以「愛馬祖、挺青年」的精神，在馬祖不斷努力、深耕。至於「淡菜男孩」的裝扮，李問20日回應，這個造型構思了一個多月，原先想裝扮成知名的黃魚或是「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗、大坵島的梅花鹿，但後來覺得馬祖的冬天很冷，決定裝扮成「淡菜」，因為風若太大的話，把殼關上就能避風。

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