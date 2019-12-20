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少年騎車慘死卡車底　行車紀錄器曝光！「越線衝過來」司機不起訴

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▲桃園市金姓男子今年9月間駕駛曳引車行經楊梅區高上路轉彎路段時，不慎與彭姓少年騎車碰撞，導致彭傷重致死。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市金姓男子今年9月間駕駛曳引車行經楊梅區高上路轉彎路段時，不慎與彭姓少年騎車碰撞，導致彭傷重致死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市金姓男子今年9月駕駛曳引車行經楊梅區高上路轉彎路段時，16歲彭姓少年騎車疑似打滑撞上曳引車，導致頭部、腹部重創，送醫急救仍宣告不治，彭姓少年家人對金提出過失傷害致死告訴；金在偵訊時否認有過失傷害犯行，辯稱少年車速很快經轉彎時失控撞上曳引車，雖然剎車但仍來不及撞上，並附上行車紀錄器佐證，檢方20日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，30歲的金姓男子於今年9月17日上午7時20，駕駛曳引車從新屋區方向往楊梅區高上路行駛，行經一處轉彎路段時，16歲的彭姓少年騎車突然衝向曳引車，2車碰撞後，少年連人帶車卡在曳引車底，少年頭部與腹重創，顏面有鈍挫傷與骨折，消防人員緊急送醫，但到院前已無生命跡象，雖經搶救仍宣告不治，金被依過失致死罪嫌送辦。

金男在偵訊時否認過失傷害犯行，辯稱彭姓少年騎車行駛對向車道，事故現場是轉彎路段，機車當時車速很快，他過彎時看見少年連人帶車失控打滑衝撞至車頭，他發現後立即踩煞車但仍然來不及撞上。

檢警查出，車禍地點有劃設分向限制線，根據金曳引車行車記錄器畫面，機車轉彎後失控打滑，車往分向限制線逆向入侵對向車道撞上曳引車，與金男辯稱情節相符，肇事原因應為彭行經彎道未減速慢行，失控打滑侵入對向車道與迎面駕駛的曳引車碰撞，金男遵行車道內行駛，因彭的違反交通規則舉動無法預見，難認金有何過失犯行，偵結予以金不起訴處分。

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少年無照騎車撞曳引車過彎失控行車紀錄器

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