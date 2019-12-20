　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

誰操控飢餓的慾望？　中研院破解腦內迴路之謎…助憂鬱症、厭食症研究

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 中研院破解腦內迴路之謎 。（圖／中央研究院提供）

▲分生所林書葦助研究員、第一作者芭雅希、本院分生所曹昌暉博士（左至右），手持瓶子為實驗室裡飼養的果蠅設備 。（圖／中央研究院提供）
 

記者崔至雲／台北報導

是誰操控你飢渴的慾望？中央研究院團隊解密果蠅腦中的神經迴路，首次發現一種名為leucokinin的神經傳導物質，透過調控不同的腦神經元，影響果蠅進行覓水或覓食行為，解開了渴、餓訊號在腦中相互作用的神經機轉，有助於了解更複雜的人腦。

分子生物研究所助研究員林書葦表示，當人們口渴與肚子餓的時候，腦中會產生一種無形的驅力，讓我們想喝水或吃東西，心理學上稱這樣的內在驅力為「動機」。果蠅和人一樣，行為受到渴和餓的調控，果蠅只有在渴的時候會去尋找水源，只有在餓的時候對食物有反應。動機系統在腦迴路中究竟是以什麼樣的形式存在、如何控制我們的行為、影響我們對外界刺激的反應，迄今仍是未解之謎，必須先找出與動機系統有關的神經元及腦迴路。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 中研院破解腦內迴路之謎 。（圖／中央研究院提供）

▲果蠅腦中的餓迴路。（圖／中央研究院提供）

國際研究生學程博士生芭雅希（Bhagyashree Senapati）針對研究指出，果蠅大腦裡的LHLK神經細胞釋放的leucokinin，同時是渴與餓的訊號。當果蠅口渴時，由於渴神經元 ( PPL1-γ2α′1、PAM-β′2a)屬於抑制性的神經細胞，像一道關閉的門，會抑制覓水行為，但leucokinin能抑制它們的活性，產生負負得正效果，打開通道，促使果蠅追尋與水有關的氣味。

▲▼ 中研院破解腦內迴路之謎 。（圖／中央研究院提供）

▲果蠅腦中的渴迴路。（圖／中央研究院提供）

當果蠅飢餓的時候，leucokinin也會被釋放，此時則是活化另一群餓神經元 (PAM-β′2mp)，驅動果蠅進行覓食行為，尋找與食物有關的氣味。為什麼餓的果蠅不會去找水喝？因為大腦會釋放另外兩種神經傳導物質－血清素(serotonin) 和dNPF，作用是抵銷leucokinin對渴神經元的抑制，致使渴神經元持續抑制覓水行為。

林書葦指出，本次研究破解了果蠅大腦渴、餓神經細胞的神經迴路與交互作用，也代表口渴與飢餓的動機並非單純有一群神經細胞負責渴訊號，另一群神經細胞負責餓訊號；而是透過多種神經傳導物質的合作、競爭，去調控不同的腦神經元，使得覓水行為只在渴的時候出現，而不會在飢餓的時候產生，使果蠅能夠依據生理需求做出正確的覓食抉擇。

▲▼ 中研院破解腦內迴路之謎 。（圖／中央研究院提供）

▲實驗室裡飼養的果蠅。（圖／中央研究院提供）

然而，為什麼渴的果蠅不會去找食物？除了leucokinin之外，是否還有其他的渴、餓訊號去調控？研究團隊將持續破解大腦的神經迴路機制。林書葦表示，人類許多神經疾病，如憂鬱症、厭食症、成癮症等，都和腦內的動機系統有關。相較於人腦有1000億顆神經細胞，果蠅的大腦只有10萬個神經細胞，功能卻一應俱全。本研究利用果蠅探討渴、餓訊號在腦迴路中的運作，盼找出果蠅大腦中與動機有關的神經迴路機制與神經傳導物質，有助於了解更複雜的人腦，為相關疾病找出成因及可能的治療方式。

▲▼ 中研院破解腦內迴路之謎 。（圖／中央研究院提供）

▲分生所助研究員林書葦、第一作者芭雅希、分生所博士曹昌暉（左至右）。（圖／中央研究院提供）
 

ET快訊
驚悚影片曝！運將「覺得不受尊重」嗆美熟女　下秒把她往地上狠摔
網友公認innisfree必買經典！3大好物一次打包　限量5
季芹籌千萬舉家搬國外　驚爆「王仁甫退團5566時間點」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新視頻廣告超吸睛！搭捷運停下腳步　享受視覺新饗宴

批選舉變口水戰　教團提10題問候選人…籲調降大學生師比至OECD水準

臺大雲林分院與廣達電腦簽署合作備忘錄　發展偏鄉遠距醫療照護

屏東跨年晚會千禧公園登場 滅火器+玖壹壹…陪民眾k歌跨年

120道中西餐+飲料4千元有找！台南大飯店53年前「超奢華」菜單曝光

張國煒親駕！星宇二號機12/23上午6:30抵台　高雄粉絲搶先「追星」

搭台鐵轉頭一看！光腳哥DIY「臭襪杯架」超愜意　網洗版譙翻：今年最噁

煮泡麵隨手倒！他意外混出「神級組合」：莫名很搭　網一撇步煮出東南亞味

誰操控飢餓的慾望？　中研院破解腦內迴路之謎…助憂鬱症、厭食症研究

台灣第一雙金獎　陽獅媒體集團2019再創高峰

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

新視頻廣告超吸睛！搭捷運停下腳步　享受視覺新饗宴

批選舉變口水戰　教團提10題問候選人…籲調降大學生師比至OECD水準

臺大雲林分院與廣達電腦簽署合作備忘錄　發展偏鄉遠距醫療照護

屏東跨年晚會千禧公園登場 滅火器+玖壹壹…陪民眾k歌跨年

120道中西餐+飲料4千元有找！台南大飯店53年前「超奢華」菜單曝光

張國煒親駕！星宇二號機12/23上午6:30抵台　高雄粉絲搶先「追星」

搭台鐵轉頭一看！光腳哥DIY「臭襪杯架」超愜意　網洗版譙翻：今年最噁

煮泡麵隨手倒！他意外混出「神級組合」：莫名很搭　網一撇步煮出東南亞味

誰操控飢餓的慾望？　中研院破解腦內迴路之謎…助憂鬱症、厭食症研究

台灣第一雙金獎　陽獅媒體集團2019再創高峰

中職／兄弟一軍外籍教練留佛斯特　艾迪頓擔任國際球探

中國限狗令持續蔓延！北京限大型犬3日消失　黑龍江1戶只能養1狗

快訊／五楊高架橋南下42.6k「火燒車」！　警消急佈水線灌救

全台唯一、2800萬起　勞斯萊斯Wraith Eagle VIII飛鷹8號抵台

《美味》劇情神展開！魏蔓切了帥主廚　「前男友」竟是八點檔一哥

新視頻廣告超吸睛！搭捷運停下腳步　享受視覺新饗宴

【名家看經濟】李沃牆／全球債務泡沫越滾越大　恐破255兆美元

批選舉變口水戰　教團提10題問候選人…籲調降大學生師比至OECD水準

覺得不受尊重...運將狂嗆五字經再把美熟女往地上摔！當場破相驚聲尖叫

ABL／夢想家主場推聖誕活動　邀球迷一起交換禮物

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

迷客夏回應「買6杯捐6元」蹊蹺　2原因「無法被6整除」

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

掃地機器人逃家　失主終於現身了

北北基宜大雨特報　冬至「南微熱北轉涼」

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

全國高中職寒假提早放　週六先補課

問出貨時間！賣家大暴走...妹子卑微道歉

快訊／玉山下雪了！「雪+霰」齊發變銀白世界

友借錢…結婚傳訊「1萬嘟小」她氣炸

更多熱門

相關新聞

56%企業明年Q1開缺徵才　填補流失人力、例行性徵才、業務擴編

56%企業明年Q1開缺徵才　填補流失人力、例行性徵才、業務擴編

中研院經濟所日前公布明年經濟預測指數為2.58%，且以「外冷內溫」四字形容對明年經濟的整體看法，而1111人力銀行針對徵才企業進行調查發現，2020年第一季就業市場，有意徵才的企業占56.2%，較去年成長5.14%，需求人力以「全職」占最大宗。另有43.8%則表示明年第一季暫無人力需求。

中研院上修今年經濟成長率至2.62%　預估2020為2.58%

中研院上修今年經濟成長率至2.62%　預估2020為2.58%

旺宏總經理盧志遠獲TWAS院士

旺宏總經理盧志遠獲TWAS院士

他怪台大醫師沒用！竟持刀威脅逼喝恐怖礦泉水

他怪台大醫師沒用！竟持刀威脅逼喝恐怖礦泉水

月經1年沒來！她用「終極減肥法」剩36kg超後悔

月經1年沒來！她用「終極減肥法」剩36kg超後悔

關鍵字：

中研院腦內迴路憂鬱症厭食症

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

前女友「有車有房才嫁」6年後反悔　他發文勸被嗆

更多

最夯影音

更多
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面