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香港貧窮人口140萬創10年新高！5名港人就有1名是窮人

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▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港旺角花園街。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港扶貧委員會13日發布《2018年香港貧窮情況報告》，被界定為貧窮人口的高達140.6萬人，佔20.4％，等於每5個人就有一個人處於貧窮線下，這也創下10年來的新高。香港勞工及福利局長羅致光14日表示，這是政府政策介入前的推算數字，若看政府措施介入後的數據，應該是91萬人，比2017年降了4萬，顯示扶貧措施有效。

根據報告內容，香港18區的貧窮率最高與最低差了近一倍，最低的中西區為14.1％，最高的觀塘為27.0％，而高於整體數據（20.4％）的地區共有7個，分別為觀塘、黃大仙、北區、深水埗、葵青、屯門、元朗。

▼香港中環。（圖／視覺中國）

▲▼香港。（圖／CFP）

值得注意的是，今年的報告新增「18至29歲青年貧窮情況」項目，內容中提到，青年貧窮率在最近幾年有上升趨勢，從2015年的11.9％上升至12.6％，其中25至29歲的貧窮青年中有56.2％為無業，43.8％有工作但仍未脫貧。

香港勞工及福利局長羅致光14日受訪提到此事，他表示，這是政府政策介入前的推算數字，若算入政府恆常以及非恆常的現金介入措施後，貧窮人口數字就會下降，更實際的數字應為91萬人，這筆2017年下降了4萬，顯示政府扶貧措施有效。

面對青年貧窮率的上升，羅致光指出，收入不均與貧富懸殊是令社會不穩定的因素之一，政府須加強青年工作。

▼香港18區貧窮率、平窮人口。（圖／香港扶貧委員會）

▲▼ 香港貧窮人口140萬創10年新高！5名港人就有1名是窮人。（圖／香港扶貧委員會）

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