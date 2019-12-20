台東立委選舉劉櫂豪主打交通牌　張志明強調經濟牌

▲ 台東立委選舉劉櫂豪主打交通牌。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

2020選舉進入倒數階段，民進黨台東區域立委候選人劉櫂豪日前成立長濱後援會，對手藍營立委候選人張志明則成立成功鎮競選總部，張志明炮轟民進黨執政3年多換來的是民眾對經濟不穩定的憤怒！而劉櫂豪則主打自己立委任內幾年來的交通政績。

劉櫂豪大打交通建設持續爭取選票，指出南迴公路拓寬將於12月23日通車，另南迴公路草埔到新路段11公里，其中4公里已編列20億逐段改善，其餘7公里已向行政院長蘇貞昌爭取，蘇揆允諾支持並啟動規畫辦理。南迴鐵路電氣化也將於明年底通車。劉強調要選會做事、有政績的人為台東鄉親服務，尤其改善台東重大交通建設，包含花東鐵路全線雙軌化、南迴鐵路電氣化等許多重大建設，需要認真負責的立委來監督。

▼台東立委選舉張志明強調經濟牌。（圖／記者楊鈞典翻攝）

張志明駁斥，表示台東民眾已經給劉櫂豪8年時間，劉跟綠營在東海岸有什麼建設嗎？綠營還弄個海洋法3浬內無法捕魚，讓漁民該怎麼辦，完全沒照顧東海岸漁民朋友。強調換人做做看，志明絕對會為漁民朋友爭取福利。張也提到，許多民眾跟他說買不到火車票，為何台東人買不到車票？火車票是台東人的權利，不是他人爭取給我們的福利，他如果勝選，勢必要讓所有台東民眾都買的到車票。

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