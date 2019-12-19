吳景欽／停止羈押的替代手段之錯亂

▲停止羈押的替代手段卻無如羈押、限制出境般有最長期間的限制，就使此等替代手段的期間被無限期延長。（圖／視覺中國CFP）

為防止刑事被告於判決確定前逃亡，立法院在2019年6月除了在《刑事訴訟法》中新增〈限制出境、出海〉專章外，也強化了停止羈押的替代手段。只是這些替代手段雖然繁多，卻欠缺一體性的思考，致顯得錯亂。

原本在《刑事訴訟法》中，對替代羈押的手段僅列有具保、責付與限制住居，但由於三者於防止被告逃亡明顯難以發揮功能，故於2000年修法時，就新增《刑事訴訟法》第116條之2，明文停止羈押時，法官得命被告定時向法官或檢察官報到、不得對被害人、證人或鑑定人等實施危害或恐嚇行為、不得從事與治療事務顯無相關的活動等。而在2019年6月，又再增加被告應履行事項，總共8款的行為。

惟關於目前《刑事訴訟法》第116條之2第1項所列的8款事項，除第8款的概括規定外，其中第1款的「定時向法官、檢察官指定的處所報到」，與第5款的「未經法院或檢察官許可，不得離開住、居所或一定區域」，此兩者實屬於限制住居的執行方式。而第2款的「不得對被害人、證人等的身體或財產之威脅行為」，與第3款的不得從事與醫療目的無關的活動」，與第7款的「不得處分特定財產」，此三者實屬於一種禁制令。而第6款的「交付護照、旅行文件；法院亦得通知主管機關不予核發護照、旅行文件」，則屬於實質的限制出境（（參閱筆者著：吳景欽／限制出境是獨立處分或羈押的替代）。

至於第4款的「施以電子監控」不可能獨立存在，而是此條各款的輔助手段。如定時報到、限制居住一定區域或限制出境等，在不可能以人力全天監控下，就必得施以電子監控防止逃亡。甚至如不得對被害人的身體、財產之危害，亦可利用電子監控，才能更有效的知曉被告已進入禁制領域。

故關於命被告履行事項，即替代羈押的方式雖然不少，卻未通盤考量與現有制度的協調性，可能造成適用上的混亂。尤其是此等替代措施，僅明文法官得定相當期間要求被告遵守，卻無如羈押、限制出境般有最長期間的限制，就使此等替代手段的期間被無限期延長。甚至在台灣，案件陷入長期訴訟的比例不低，而在不可能動輒羈押、羈押也有押期的上限之下，藉由這些沒有最長期間限制的替代手段，毋寧變成審理便利性的必然手段，就可能對被告的權利造成戕害。

甚且，根據《刑事訴訟法》第117條之1的第1、2項，此等停止羈押的替代手段，不僅可準用於法官認無羈押必要的替代，更可準用於檢察官不向法院聲請羈押的替代，這是否會造成先限制、再慢慢找證據的風險，實也無法預知。也因此，對於羈押替代的手段，不應一味增加而應全面檢討，才能使人權保障更為深化。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。