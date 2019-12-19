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曾與美女醫爆婚外情　漢唐光電老董賣咖啡吸金3億判刑8年半

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▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／記者季相儒攝）

▲漢唐光電董事長徐國良吸金案，二審仍判刑8年半。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

曾與知名皮膚科女醫師蔡佳芬爆出婚外情的漢唐光電董座徐國良，被檢調單位查出，利用不實財報、誆騙上市櫃為由，吸金3億多元，而被起訴。一審判刑8年半，案經上訴，二審高等法院審理時，查出漢唐光電不僅沒從事科技業，更僅僅只有經營連鎖咖啡店「酷咖啡」及網路平台，入不敷出，二審仍判刑8年半。

媒體在2016年間爆料，指稱徐國良介入台大醫院外科主治醫師陳克誠與知名皮膚科女醫師蔡佳芬間的婚姻，還說蔡佳芬為了向徐國良索討2億元，而與徐國良發生關係懷孕，但最後卻墮胎，錢沒拿到，幸福的家庭也已經破滅，3人間也爆發多起官司。

此外，檢調單位也查出，徐國良從2004年起，就以「印股票、換鈔票」方式吸金，徐國良先借錢將漢唐光電公司登記資本額及實收資本額分別虛增為6億元及1億8900萬元。等完成登記後，就對外謊稱漢唐光電營運良好，將於近年內上市櫃，或美國思科公司擬併購漢唐光電公司，併購金額極高，股價將大幅翻漲，若未上市櫃或併購未成功，還會全額退還股款，對外誘騙投資人購買漢唐光電公司股票。

徐國良還捏造自己是具有史丹佛大學博士學位及美國貝爾實驗室副總裁、在美獲獎無數等假的學經歷，取信被害人，被害人紛紛掏錢投資，總計吸金3億8,037萬餘元。一審法院將他判刑8年半，案經上訴，高院二審時，徐國良否認吸金，還辯稱學經歷均屬真實，投資人購買股票，是因為看好公司發展，自行評估後的投資行為或借貸關係，不是被他詐騙。

但高院查出，徐國良的學經歷全都是假造，漢唐光電也從未經營科技業，實際營業項目為經營實體咖啡店「酷咖啡」及網路平台，主要營收來自咖啡店，但仍入不敷出，長年處於虧損狀態，營收狀況極差。公司也沒有廠房、員工又少，沒有能力從事光電業，也不可能被美國公司收購，一切都是謊言。

高院也認為，徐國良騙得3億多元，全都用以維繫自身豪奢生活，嚴重破壞經濟秩序，復影響投資人甚鉅；再加上他犯後完全未與被害人達成和解，亦未賠償各被害人所受損害，因此仍將他判刑8年半，可上訴。

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